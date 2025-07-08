Tarzdan ödün vermeden rahat etmenin yolu: Camper Smith Prime Day'e özel 2 bin 335 TL indirimde

Bazen ne giyeceğinizi fazla düşünmek istemezsiniz. Sade, uyumlu ve güvenilir bir parça her şeyi kolaylaştırır. Camper Smith tam da böyle bir parça. Zamansız bir duruş sunan Camper Smith, kıyafetin önüne geçmeden tarzınızı tamamlar. Hafifliğiyle gün boyu ayakta kalanlara nefes aldıran, esnek yapısıyla şehir temposuna uyum sağlayan model, sade tasarımının ardında oldukça işlevsel detaylar barındırır. Üstelik Prime Day kapsamında sınırlı süreyle 2335 TL indirim ile satışta. Ürün ile ilgili detaylar içeriğimizde...

Camper Smith Deri Erkek Ayakkabı

Camper Smith ayakkabı, yalın tasarımın işlevsellikle buluştuğu bir şehir klasiği. Yumuşak tekstil deri yüzeyi, günlük stilinize şıklık katarken; EVA ve kauçuk karışımı hafif tabanı, hareket halindeyken konforu elden bırakmamanız için tasarlandı. Dikey kesimli dış tabanı sayesinde adımlarınıza esneklik ve güçlü bir zemin tutuşu kazandırır. İç kısmındaki entegre TPE tabanlıklar uzun süreli kullanımlarda dahi destek sağlar. Leather Working Group sertifikalı yapısı ile de doğaya duyarlı seçimler yapanlar için cazip bir modeldir.

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Bu içerik 8 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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