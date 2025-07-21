Kompakt, şık ve ekonomik! Honeywell QuietSet HYF290 Kule Tipi Vantilatör indirime girdi

Sıcaklar bastırdığında serin kalmanın en pratik yollarından biri, iyi bir vantilatöre sahip olmaktır. Ama sadece serinlik yetmez; sessiz, şık ve kolay kullanılabilir olması da önemlidir. İşte tam bu noktada,Honeywell QuietSet Tower HYF290 öne çıkıyor. Hem yaşam alanınızı ferahlatıyor hem de konforu zahmetsizce ayağınıza getiriyor. Tasarımı sayesinde odanızın havasını da değiştiriyor. Ürün hakkında detaylar içeriğimizde...

Honeywell QuietSet HYF290 Kule Tipi Vantilatör

Honeywell QuietSet Tower HYF290, sessiz çalışan ve güçlü serinlik sağlayan kule tipi bir vantilatör. 8 farklı hız seçeneğiyle ister hafif bir esinti, ister güçlü bir serinlik sunar. 80 derece dönebilme özelliğiyle havayı odaya eşit şekilde yayar. Uzaktan kumandası sayesinde yerinizden kalkmadan kolayca kontrol edebilirsiniz. Zamanlayıcı özelliğiyle ne zaman kapanacağını ayarlayabilir, uyurken bile rahatça kullanabilirsiniz. Hafif yapısıyla kolay taşınır, şık tasarımıyla her odaya uyum sağlar.

Kullananlar ne diyor?

"Oldukça kompakt ve göze batmayan bir tasarıma sahip. Performansı harika, yüksek hızda çalışsa bile genel olarak oldukça sessiz. Uzaktan kumanda ise büyük bir avantaj. Bu cihazı gerçekten gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum."

"Bu ürünü yatak odamdaki eski yer tipi vantilatörümün yerine aldım. Kurulumu son derece kolaydı, eski vantilatöre kıyasla çok daha az yer kaplıyor ve çok daha sessiz çalışıyor. Tüm hız seviyelerini henüz tam olarak deneme fırsatım olmadı ama ilk iki seviyede bile gayet iyi serinletiyor. Gece ışığa hassas olanlar için LED ışıklarını kısmak veya tamamen kapatmak da mümkün. Bu alışverişten çok memnunum ve bu yazın kavurucu sıcakları artık gözümü korkutmuyor."

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Bu içerik 21 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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