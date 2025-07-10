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Apple, Samsung, Xiaomi... Elektronik ürünlerde indirimler devam ediyor
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Apple, Samsung, Xiaomi... Elektronik ürünlerde indirimler devam ediyor

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Uygun fiyata son teknoloji ürünlere sahip olmak isteyenler için yılın en güzel zamanı geldi çattı! 14 Temmuz'a kadar sürecek Prime Day’de Apple, Samsung, Xiaomi ve Sony gibi teknoloji devlerinde büyük indirimler var. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, robot süpürgelerden dizüstü bilgisayarlara kadar geniş bir ürün yelpazesi sizi bekliyor. Eğer uzun zamandır almak istediğiniz bir cihaz varsa ya da bir yenilik yapmak istiyorsanız bu hafta tam size göre!

Teknolojiyi yakından takip edenler Prime Day kampanyalarını kaçırmak istemeyecek. Çünkü sadece uygun fiyatlı ürünler değil aynı zamanda son model cihazlar ve kullanıcıların en çok tercih ettiği modeller de bu indirimlere dahil. İster günlük hayatta işlerinizi kolaylaştıracak bir ürün arıyor ister eğlence ya da spor için teknolojik destek arayışında olun, bu kampanyada herkese hitap eden seçenekler mevcut. İşte, bu indirim döneminde mutlaka göz atmanız gereken teknoloji markaları!

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1. Teknoloji tutkunlarına özel: Apple

Apple, Samsung, Xiaomi... Elektronik ürünlerde indirimler devam ediyor 1

Apple denince çoğumuzun aklına şık tasarım, sağlamlık ve kusursuz kullanıcı deneyimi geliyor. Hız ve kamera performansıyla ön planda olan iPhone'lardan hem eğlence hem üretkenlik için birebir olan iPad'lere, günlük hayatta kablosuz konforun keyfini çıkarabileceğiniz AirPods’lardan sağlığınızı takip ederken gelen bildirimleri bileğinizden kontrol edebileceğiniz Apple Watch'lara kadar, bu kampanya dönemi herkesin yüzünü güldürüyor. Prime Day kapsamında Apple gibi sık sık indirime girmeyen bir markadan alışveriş yapmak için daha iyi bir fırsat olmaz!

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2. Yüksek teknoloji güçlü performans: Samsung

Apple, Samsung, Xiaomi... Elektronik ürünlerde indirimler devam ediyor 2

Android dünyasında liderliği kimseye bırakmayan Samsung, kamera kalitesiyle sosyal medyada fark yaratmak isteyenlerden hızlı işlemcisiyle oyun ya da işlerini telefondan yürütenlere kadar herkese hitap ediyor. Akıllı saatleriyle özellikle sağlık takibi ve spor yapanlar için olmazsa olmaz haline gelen Samsung, kulaklıkları televizyonları ve monitörleriyle de teknolojiyi evin her alanına taşıyor. Prime Day boyunca Samsung ürünlerinde birçok cihaz çok daha uygun fiyatlarla listelenecek. İhtiyacınız varsa hiç düşünmeden sepete atın!

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3. Fiyat performans ürünler arayanlara: Xiaomi

Apple, Samsung, Xiaomi... Elektronik ürünlerde indirimler devam ediyor 3

Uygun fiyatla yüksek performans arayanların vazgeçilmezi Xiaomi, telefonlardan akıllı ev ürünlerine kadar birçok alanda güçlü bir alternatife sahip. Özellikle telefondaki Redmi serisinin kaliteli ekran, uzun pil ömrü ve tatmin edici kamera performansı, bütçeyi zorlamadan iyi bir kalite sunarken Mi Band bilekliklerinin adım sayar, kalp ritmi, uyku takibi gibi özellikleri sağlığınızı uygun fiyata izleme imkanı tanıyor. Kablosuz kulaklıklar, robot süpürgeler ve taşınabilir şarj aletleri gibi hayat kolaylaştıran ürünleri de oldukça popüler olan Xiaomi ürünlerini Prime Day’de ciddi indirimlerle yakalayarak birden fazla ihtiyacınızı aynı anda karşılayabilirsiniz.

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4. Görüntü ve ses deneyimini zirveye taşıyan: Sony

Apple, Samsung, Xiaomi... Elektronik ürünlerde indirimler devam ediyor 4

Sony, görüntü ve ses teknolojisi denince akla gelen ilk markalardan biri. PlayStation konsolları ve aksesuarlarıyla oyunseverlerin kalbinde ayrı bir yeri olan Sony, WH-1000XM serisi kulaklıklarının üstün ses kalitesiyle de müziğin tadını doyasıya çıkarma imkanı sunuyor. Üstelik, kulak içi kulaklıklardan kameralara kadar geniş ürün yelpazesi sayesinde her ihtiyaca uygun bir Sony ürünü bulmak mümkün. Prime Day’de Sony ürünlerinde çok sayıda fırsat olacakken teknoloji keyfinizi bir üst seviyeye taşımaya ne dersiniz?

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5. Akıllı saatten kulaklığa hayatı pratikleştiren: Huawei

Apple, Samsung, Xiaomi... Elektronik ürünlerde indirimler devam ediyor 5

Huawei, teknoloji dünyasında sadece telefonlarıyla değil akıllı saat ve kulaklık kategorileriyle de adından çok söz ettiriyor. Huawei Watch GT ve FIT serileri, gelişmiş sağlık takibi, spor modu çeşitliliği ve uzun pil ömrüyle kullanıcıları mest ederken FreeBuds kulaklık serisi ise gürültü engelleme özelliği ve rahat kullanımıyla öne çıkıyor. Tabletleri ve dizüstü bilgisayarlarıyla da hem öğrenciler hem de iş dünyasında kullanışlılığıyla öne çıkan markanın pek çok ürününün Prime Day’de büyük indirimleri olacak. Siz de günün her anında konfor veren Huawei ürünlerine göz atmayı unutmayın!

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Apple, Samsung, Xiaomi... Elektronik ürünlerde indirimler devam ediyor 6

6. Ses kalitesini yeniden keşfedeceğiniz: JBL

Apple, Samsung, Xiaomi... Elektronik ürünlerde indirimler devam ediyor 7

Müzik dinlemeyi sevenlerin favorisi JBL, dayanıklı, suya dirençli ve güçlü ses performansı sunan kablosuz hoparlörleriyle tatilde, parkta, plajda ya da evde olmak fark etmeksizin her an her yerde müziği sizinle buluşturuyor. JBL Go, Flip ve Charge serisi gibi farklı modellerle farklı ihtiyaçlara göre seçenek sunması da cabası! Kulaklık tarafında ise kafa üstü ve kulak içi modellerden spor yapanlar için tasarlanan serilere kadar hem kulaktan düşmeyen yapısıyla hem de net ses kalitesiyle öne çıkıyor. Prime Day’de JBL ürünlerinde ciddi fiyat düşüşleri varken kaçırmayın!

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7. Evde ve kişisel bakımda vazgeçilmez: Philips

Apple, Samsung, Xiaomi... Elektronik ürünlerde indirimler devam ediyor 8

Günlük yaşamın birçok alanında hayatı kolaylaştıran ürünleriyle bilinen Philips, tıraş makineleri ve sakal düzelticileriyle erkekler, saç düzleştirici ve epilasyon cihazlarıyla da kadın kullanıcılar tarafından sıkça tercih ediliyor. Ev ürünlerinde ise ütü, elektrikli süpürge ve kahve makineleri gibi ürünlerde uzun ömürlü ve pratik bir kullanım sunuyor. Bebek bakım ürünlerinden kişisel bakım cihazlarına kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi bulunan Philips'te Prime Day’e özel pek çok indirim varken hem temel ihtiyaçlarınızı alabilir hem de konfor odaklı tercihler yapabilirsiniz!

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8. İster ofis ister ev için: HP

Apple, Samsung, Xiaomi... Elektronik ürünlerde indirimler devam ediyor 9

HP, yazıcı ve bilgisayar teknolojilerinde hem öğrenciler hem de evden çalışanlar için sağlam çözümler üretiyor. Yazıcılarında kullanıcı dostu bir deneyim sağlayan HP, dizüstü bilgisayarlarının güçlü işlemcileri ve hafif yapısıyla da pek çok ihtiyaca cevap veriyor. Özellikle uygun fiyatlı ama güvenilir laptop arayanlar için HP, fiyat/performans açısından harika bir tercih! Prime Day indirimlerinde ev ofisinizi kurmak ya da çocuğunuzun eğitimi için ihtiyaç duyduğunuz ürünleri çok daha cazip fiyatlarla almak için HP'ye göz atmadan geçmeyin!

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9. Güçlü ve zarif tasarımlarıyla: Asus

Apple, Samsung, Xiaomi... Elektronik ürünlerde indirimler devam ediyor 10

Teknolojiyi estetikle buluşturmayı başaran markalardan biri olan Asus'un hafif ama güçlü ZenBook ve Vivobook modelleri, özellikle öğrenciler ve evden çalışanlar için ideal. Oyun tarafında ise ROG serisi, yüksek ekran yenileme hızı ve güçlü ekran kartlarıyla oyunseverlerin rüyalarını süslüyor. Geniş bağlantı seçenekleri, şık tasarımları ve dayanıklı yapısıyla Asus, iş ve eğlence için çok yönlü kullanım sağlıyor. Prime Day’de Asus bilgisayarlarda günlük kullanımda olduğu kadar oyun tarafında da oldukça cazip kampanyalar yer alıyorken göz atmayı unutmayın!

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10. Hem işte hem eğlencede: Lenovo

Apple, Samsung, Xiaomi... Elektronik ürünlerde indirimler devam ediyor 11

Lenovo, IdeaPad serisi gibi evde film izlemekten online derse katılmaya kadar birçok işlevi karşılayan bilgisayarlardan dokunmatik ekran ve katlanabilir tasarımıyla hem tablet hem bilgisayar olarak kullanılabilen modellere değin, farklı bütçelere ve kullanım alanlarına hitap eden ürün çeşitliliğiyle öne çıkıyor. Uzun pil ömrü, sade tasarım ve yüksek performans gibi özellikleriyle Lenovo cihazlar, öğrenciler ve çalışanlar için çok iyi bir seçenek. Prime Day boyunca Lenovo ürünlerinde büyük indirimler olacak, bu yüzden yeni bir cihaz almayı düşünenler bu fırsatı kaçırmasın!

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Bu içerik 8 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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