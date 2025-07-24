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Sıradan kulaklıkları unutun! Gürültü önleyici Beats Studio Pro günün fırsat ürünü oldu
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Sıradan kulaklıkları unutun! Gürültü önleyici Beats Studio Pro günün fırsat ürünü oldu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Toplu taşımada, kalabalık ofiste ya da dışarıda yürürken tek istediğiniz şey bazen sadece sevdiğiniz şarkıya odaklanmaktır. Ama dış sesler, düşük kaliteli kulaklıklar ya da bağlantı kopmaları keyfinizi kolayca kaçırabilir. Bu anların önüne geçmek için geliştirilmiş Beats Studio Pro; hem rahat, hem dayanıklı hem de gün boyu sizi yarı yolda bırakmayacak kadar uzun pil ömrüne sahip bir ürün. Üstelik şu an 4142 TL indirimde! İşte detaylar...

Sesin gerçekten ne kadar etkileyici olabileceğini hiç düşündünüz mü? Sıradan bir kulaklıkla duyduklarınızla, sizi içine çeken derinlikli bir ses deneyimi arasında fark düşündüğünüzden çok daha büyük olabilir. Beats Studio Pro, sadece müzik dinlemekle kalmayıp, o müziğin bir parçası olmanızı sağlıyor. Gelişmiş gürültü engelleme, uzun pil ömrü, uzamsal ses teknolojisi ve hem Apple hem Android uyumuyla günlük hayatınızın her anına uyum sağlıyor. Şu an 4142 TL indirimdeyken, kaliteli sese ulaşmak için en doğru zaman. Ürün hakkında detaylar şu şekilde...

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Beats Studio Pro Gürültü Önleme Özellikli Kablosuz Bluetooth Kulaklık

Sıradan kulaklıkları unutun! Gürültü önleyici Beats Studio Pro günün fırsat ürünü oldu 1

Beats Studio Pro, müziği sadece duymanızı değil, hissetmenizi sağlayan gelişmiş bir kablosuz kulaklık deneyimi sunuyor. Aktif Gürültü Önleme ve Şeffaf Mod arasında geçiş yaparak yalnızca duymak istediklerinizi duyabilir, 40 saate varan pil ömrüyle kesintisiz bir ses keyfi yaşayabilirsiniz. Apple ve Android cihazlarla tek dokunuşla eşleşen kulaklık, USB-C kayıpsız ses desteği ve kişiselleştirilmiş uzamsal ses teknolojisiyle her şarkıda sahnedeymiş gibi hissettiriyor. Üç mikrofonlu yapısı, telefon görüşmelerinde dış sesleri filtreleyerek net ve güçlü bir iletişim sağlarken; suya ve tere dayanıklı yapısıyla her ortamda güvenle kullanılabiliyor. Ergonomik tasarımı ve farklı boyutlardaki silikon kulaklık uçları sayesinde gün boyu konfor sunan Beats Studio Pro, güçlü performansı şıklıkla birleştiriyor.

Kullananlar ne diyor?

  • "Kaliteli, şık ve gürültü engelleyicisi aşırı güzel. toplu taşımaya vs. bindiğimde müzik dinlemesem bile gürültü engelleyicisi çalıştığında dışarının o kalabalık ve gereksiz tüm sesleri direkt azaltıyor. Rengi kahverengi olarak aldım ve aşırı şık gözüküyor. her gören beğeniyor. Sesi de gayet yeterli bence."

  • "Kullananlar zaten biliyor. İlk kez kullanacak olanlar, ilk deneyimlerinden sonra ne kadar isabetli bir karar verdiklerini anlayacaklar."
Ürünü İncele

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Sıradan kulaklıkları unutun! Gürültü önleyici Beats Studio Pro günün fırsat ürünü oldu 2

Bu içerik 23 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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