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Sizi yavaşlatan bilgisayarınıza veda edin! Apple M2 MacBook Air indirime girdi
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Sizi yavaşlatan bilgisayarınıza veda edin! Apple M2 MacBook Air indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Zamanın değerli olduğu anlarda, sizi yavaşlatan bir bilgisayarla uğraşmak can sıkıcı olabilir. Sayfalar geç açılıyor, uygulamalar takılıyor ve yapılacaklar listesi bir türlü bitmiyorsa, çözüm bellidir. M2 çipli MacBook Air, hız ve hafifliği bir araya getirerek tüm bu sorunları geride bırakmanızı sağlıyor. Üstelik gün boyu süren pil ömrüyle sizi prize bağlı yaşamaktan da kurtarıyor. Şu anda 1000 TL indirimde. İşte detaylar...

Bir cihaz düşünün; sabah kahvenizi yudumlarken maillerinize göz atmanıza, gün içinde projelerinizi hızla tamamlamanıza ve akşam yorgunluğunda bir film açıp keyifle dinlenmenize eşlik ediyor. Üstelik tüm bunları şarj derdi olmadan, sizi yormadan, sessizce yapıyor. Apple’ın M2 çipli MacBook Air modeli tam olarak böyle bir deneyim sunuyor: hafif, hızlı ve her an yanınızda. Şu anda indirimdeyken bu konforu hayatınıza katmak için daha iyi bir zaman olamaz. Kendinize bir iyilik yapın; işinizi kolaylaştıracak, sizi anlayan bir teknolojiyle tanışın. Ürün hakkında detaylar içeriğimizde...

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Apple M2 çipli MacBook Air

Sizi yavaşlatan bilgisayarınıza veda edin! Apple M2 MacBook Air indirime girdi 1

İşlerinizi hızla halletmek, yaratıcılığınızı özgürce ortaya koymak ya da sadece keyifle vakit geçirmek istiyorsanız, M2 çipli MacBook Air tam size göre. Sadece 1,24 kg ağırlığıyla neredeyse fark edilmeyecek kadar hafif ama sunduğu performansla fazlasıyla güçlü. 13.6 inç Liquid Retina ekranı sayesinde her görüntü canlı, her detay keskin; üstelik 18 saate kadar pil ömrüyle gün boyu yanınızda. Üçlü mikrofon sistemi ve Uzamsal Ses destekli hoparlörlerle toplantılar da, film keyfi de bambaşka bir seviyeye çıkıyor. iPhone ve iPad’le mükemmel uyumu, Touch ID ile tek dokunuşta güvenli erişim sağlaması da cabası.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Macbook Air alacak kullanıcının yapacağı şeyler üç aşağı beş yukarı bellidir zaten. Dolayısı ile baz model olsa dahi günlük kullanım için fazlasıyla yeterli. M1 Air (ve yeni M3 Air)'dakinin aksine SSD'nin 256GB single NAND olması da günlük kullanımda hissedilir bir fark yaratmıyor. 500 nit'lik yeni ekran da pro'lardaki mini-led ekran kadar yüksek parlaklığa ve kontrasta sahip olmasa da önceki tasarıma göre kayda değer ölçüde daha iyi."

  • "17 yıldır windows kullanıcısıyım, laptopta uzun vakitler geçiren biri olarak fan sesinden artık çok rahatsız olduğumu fark ettim ve MacBook Air m2 aldım. İşletim sistemine 2 günde alışıyorsunuz. Windows' a göre daha sade ve daha az menü içeriyor. Günlük kullanımda, ofis işlerinde, çoğu yazılım işinde ısınma sorunu ve kasma sorunu yaşatmaz. Render alınması gereken ya da kompleks yazılım işlerinde( oyun kodlama, yapay zeka eğitme vb.) pro modeller daha iyi olacaktır sanırım."
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Sizi yavaşlatan bilgisayarınıza veda edin! Apple M2 MacBook Air indirime girdi 2

Bu içerik 23 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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