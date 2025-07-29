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ŞOK'a kamp malzemeleri geliyor! 30 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK'a kamp malzemeleri geliyor! 30 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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ŞOK Çarşamba Fırsatları ile bütçe dostu alışveriş keyfi yaşamak isterseniz, 30 Temmuz tarihli yeni sayıya mutlaka göz atmalısınız. Alışveriş severlerin her hafta yüzünü güldüren ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nda bu hafta da yok yok! Detaylar aşağıda...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun yeni sayısı bu hafta da dolu dolu! Broşürün 30 Temmuz 2025 Çarşamba tarihli yeni sayısında evcil hayvan ürünlerinden kamp malzemelerine, gıdadan hijyen ürünlerine onlarca ürün uygun fiyatlarla siz alışveriş severleri bekliyor. ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak ediyorsanız sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdiğimiz ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kamp yapmayı sevenler burada

ŞOK a kamp malzemeleri geliyor! 30 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 1

Sizin için kamp ve doğa yürüyüşü kategorisinde seçtiklerimiz

Çadır, şişme yastık, yağmurluk ve dahası! Kamp yaparken kullanabileceğiniz pratik ürünler burada indirimde!

Gıda ürünlerinde indirim var!

ŞOK a kamp malzemeleri geliyor! 30 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 2

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Gıda ürünlerindeki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Çeşit çeşit kahvelerdeki indirimler kaçmaz. Buradan ürünleri inceleyebilirsiniz.

Kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde kaçırılmayacak fiyatlar

ŞOK a kamp malzemeleri geliyor! 30 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 3

Sizin için kişisel bakım&hijyen kategorisinde seçtiklerimiz

Şampuanlarda avantajlı fiyatlar burada sizi bekliyor.

Tıraş ve tıraş sonrası ürünlerdeki indirimleri buradan inceleyebilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

ŞOK a kamp malzemeleri geliyor! 30 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 4

Evcil hayvan ürünlerinde %40'a varan indirim

ŞOK a kamp malzemeleri geliyor! 30 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 5

Sizin için evcil hayvan kategorisinde seçtiklerimiz

Otomatik kedi tuvaletlerinde indirimleri incelemek için buraya tıklayın.

Kedi ve köpek mamalarında fiyatlar en dipte, burada.

Bahçe ve balkonlarınızı güzelleştirin!

ŞOK a kamp malzemeleri geliyor! 30 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 6

Bahçe düzenleme sırasında kullanabileceğiniz kullanışlı ürünlerde indirim başladı. Ürünlere göz atmak için buraya tıklayın.

Ve kazan kazan fırsatı

ŞOK a kamp malzemeleri geliyor! 30 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 7

Bu içerik 29 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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