14 ülkeden katılım sağlanacak: KADEM'in düzenlediği 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi toplanıyor

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ile T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bu yıl “Kurgulanmış Güzellikler” temasına odaklanan zirvede, bir açılış paneli ve beş tematik panel olmak üzere toplam altı panel düzenlenecek.

Güzellik idealini kim belirliyor? Güzel görünme isteği ne zaman bir zorunluluğa dönüşüyor? Kadınların değeri neden görünüşleri üzerinden ölçülüyor? Zirve, bu sorulardan hareketle güzellik kalıplarının nasıl üretildiğini, yaygınlaştırıldığını ve kadınların hayatını nasıl şekillendirdiğini tartışmaya açacak.

Uluslararası uzmanlar, akademisyenler, politika yapıcılar ve sivil toplum temsilcileri; güzellik standartlarının eğitimden istihdama, toplumsal görünürlükten öz saygıya kadar uzanan etkilerini değerlendirecek. Medyanın, güzellik endüstrisinin, dijital algoritmaların ve yapay zekâ destekli filtrelerin şekillendirdiği idealler; kültürel kimlik, ekonomik bağımsızlık, kadın sağlığı, psikolojik etkiler ve toplumsal adalet boyutlarıyla ele alınacak.

GÜZELLİK NE ZAMAN DAYATMAYA DÖNÜŞÜYOR?

Zirvenin odağında, kadınları belirli bir bedene, yaşa veya görünüme sahip olmaya zorlayan; bu kalıpların dışında kalanları yargılayan, değersizleştiren ve dışlayan anlayış yer alıyor. Bu çerçevede, güzellik dayatmasının psikolojik şiddetle ilişkisi ve kadınların kendileri hakkında karar verme özgürlüğüne etkisi tartışılacak.

Kadınların değerini dış görünüşe indirgeyen yaklaşımlar karşısında insan onurunu, farklılıkları ve özgünlüğü esas alan bir bakışın güçlendirilmesi hedefleniyor. Tartışmalar, güzellik baskısını besleyen kültürel, ekonomik ve dijital mekanizmalar ile bu alanlarda geliştirilebilecek çözüm önerilerini de kapsayacak.

ALTI PANELDE “KURGULANMIŞ GÜZELLİKLER”

İki gün sürecek zirve, 21 Kasım Cumartesi günü açılış programı ve liderler oturumuyla başlayacak. İlk gün, “Güzellik Rejimi: İdeali Kim Belirliyor?” başlıklı açılış paneli gerçekleştirilecek.

22 Kasım Pazar günü eş zamanlı oturumlarda “Tek Bir Güzellik Yok: Kültür, Kimlik ve Estetik”, “Güzelliğin Bedeli: Piyasa, Bedenler ve Kadının Yaşam Döngüsü”, “Algoritmik Ayna: Dijital Güzellik” ve “Nesneleştirmeden Onura: Şiddet ve Kadının Güvenliği” başlıklı paneller düzenlenecek.

Program, “Yetersizlik Hissi: Güzelliğin Psikolojik Yükü” panelinin ardından zirve sonuç bildirgesinin ilanıyla tamamlanacak.

Kadınların bedenleri ve kimlikleri üzerinde kurulan güzellik baskısını sorgulamayı ve daha adil bir toplumsal anlayışa katkı sunmayı amaçlayan zirve hakkında ayrıntılı bilgiye ve kayıt başvurusuna kadinveadaletzirvesi.org adresinden ulaşılabilecek.