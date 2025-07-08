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2 dakika arayla şehit düşmüşler... 832 numaralı tepenin altındaki mağarada neler yaşandı?

Türkiye, 12 askerimizin şehit haberiyle gözyaşı dökerken; Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yaşanan metan gazı zehirlenmesiyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. 6 Temmuz sabahı başlayan söz konusu arama-tarama faliyetleri sırasında, askerlerimizin 2 dakika arayla şehit düştüğünü aktaran gazeteci Saygı Öztürk, bazı soru işaretlerinin yapılacak inceleme sonrası ortadan kalkacağını belirtti.

2 dakika arayla şehit düşmüşler... 832 numaralı tepenin altındaki mağarada neler yaşandı?
Devrim Karadağ

28 Mayıs 2022'de mağara arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını almak için harekete geçen askerlerimiz, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada metan gazından etkilendi. 6 Temmuz sabahı başlayan operasyonda acı haberlerler peş peşe gelirken Türkiye adeta kahroldu.

12 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Metan gazından etkilenen 19 askerden 12'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Acı haberle birlikte Türkiye'nin dört bir yanına şehit ateşi düşerken; yaşananların perde arkası ortaya çıkmaya devam ediyor.

MAĞARADA NELER YAŞANDI?

Son olarak Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, 12 askerimizin şehit düştüğü acı olayla ilgili detayları yazdı.

Bölücü örgütün bir dönem hastane olarak kullandığı Avaşin bölgesindeki 832 numaralı tepenin altında bulunan mağarada neler yaşandığını aktaran Öztürk, şu ifadelere yer verdi;

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2 DAKİKA ARAYLA ŞEHİT OLDULAR

"Mağaraya 6 Temmuz 2025’te giren ekipte yer alan Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan saat 09.58’de hayatını kaybetti. Ondan iki dakika sonra İstihkam Üsteğmen Ege Akar’ı kaybettik.

2 dakika arayla şehit düşmüşler... 832 numaralı tepenin altındaki mağarada neler yaşandı? 1

Piyade sözleşmeli er Mahsun Yeşildemir saat 12.45’te, Özkan Özkanlı saat tam 13.13’te şehit düştü.

Bazıları hastaneye kaldırıldı, onların da şehit haberleri arka arkaya geldi ve şehit sayımız 12 olarak açıklandı."

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METAN GAZI NEDEN TESPİT EDİLEMEDİ?

Söz konusu mağarada bulunan metan gazının neden tespit edilemediğine ya da bir önlem alınıp alınmadığıyla ilgili sorulara yanıt arayan Öztürk; soru işaretlerinin yapılan inceleme sonucu giderileceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
şehit Asker mağara
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