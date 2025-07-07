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Pençe-Kilit harekatında şehit düşen askerlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor... Cenaze törenlerinde yürek burkan anlar

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde metan gazına maruz kalan 12 askerimiz şehit oldu. Şehitler, memleketlerinde düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlanıyor. Bitlis ve Malatya’da bugün düzenlenen cenaze törenlerinde yürek yakan anlar yaşandı.

Pençe-Kilit harekatında şehit düşen askerlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor... Cenaze törenlerinde yürek burkan anlar
Begüm Özkaynak

Türkiye, geçtiğimiz gün Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden gelen acı haberle sarsıldı. Şehit Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşmak amacıyla yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında bir mağarada metan gazına maruz kalan 12 askerimiz şehit düştü.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan askerlerimizden Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir ve Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

ŞEHİT YEŞİLDEMİR BİTLİS'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir’in (23) cenazesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki törenin ardından memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Karaşeyh köyüne getirildi. Babaevinde helallik alınmasının ardından Şehit Yeşildemir için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Pençe-Kilit harekatında şehit düşen askerlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor... Cenaze törenlerinde yürek burkan anlar 1

Törene Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Adilcevaz Kaymakamlığına vekalet eden Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Adilcevaz Belediyesi Başkan Vekili Alparslan Nacar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, Aydınlar Beldesi Belediye Başkanı İbrahim Ergün, askeri erkan, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pençe-Kilit harekatında şehit düşen askerlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor... Cenaze törenlerinde yürek burkan anlar 2

Törende ayakta durmakta güçlük çeken anne Tamcuhan ve baba Nevzat Yeşildemir'i, Kaymakam Bingöl ve askeri yetkililer teselli etti.

Pençe-Kilit harekatında şehit düşen askerlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor... Cenaze törenlerinde yürek burkan anlar 3

Şehit Yeşildemir, kılınan cenaze namazının ardından askeri tören mangası eşliğinde getirildiği köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Pençe-Kilit harekatında şehit düşen askerlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor... Cenaze törenlerinde yürek burkan anlar 4

ASTSUBAY ABDURRAHMAN AKDOĞAN MEMLEKETİ MALATYA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan için memleketi Malatya'nın Pütürge ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Pençe-Kilit harekatında şehit düşen askerlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor... Cenaze törenlerinde yürek burkan anlar 5

Törene; şehidin ailesinin yani sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ailenin 4 çocuğundan biri olan şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, İl Müftüsü Ramazan Dolu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşları arasında ilçe mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.

Pençe-Kilit harekatında şehit düşen askerlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor... Cenaze törenlerinde yürek burkan anlar 6

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Anahtar Kelimeler:
şehit Asker Pençe-Kılıç Harekatı
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