70 yaşındaki sapık okulda ilkokullu çocukları taciz etti! Kocaeli'de mide bulandıran olay

Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının üzüntüsünü yaşarken bu kez Kocaeli'de mide bulandıran bir olay yaşandı. Çayırova ilçesindeki bir ilkokulda kapı görevlisi olarak çalışan M.Y.’nin (70), okulda eğitim gören 3. sınıf öğrencisi 2 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edildi.

GÜVENLİK KAMERALARIN İNCELENİNCE GÖZALTINA ALINDI

Öğrencilerin durumu anlatması üzerine aileler, emniyete giderek şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine inceleme başlatan ve okulun güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına alan polis ekipleri, şüpheli M.Y.’yi gözaltına aldı.

UYGUNSUZ SORULAR, TEMAS VE PARA!

Süreç kapsamında mağdur çocukların pedagog eşliğinde ifadelerine başvuruldu. Çocukların, şüphelinin kendilerine uygunsuz sorular yönelttiği, zaman zaman vücutlarına dokunduğu ve para verdiğini beyan ettikleri öğrenildi.

PARMAKLIKLARIN ARDINI BOYLADI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır