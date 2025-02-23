AK Parti'nin 'değişiminde' eski İYİ Partili 5 isim: Rozetini Erdoğan'ın taktığı kare ses getirmişti

AK Parti'nin yönetim kadrolarında bugün değişimler yaşanıyor. Yeni MKYK listesinde eski İYİ Partili beş ismin yer alması dikkat çekti.

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman, Kürşad Zorlu, İdris Nebi Hatipoğlu, Dursun Ataş ve Seyithan İzsiz, AK Parti MKYK listesine girdi.

AK PARTİ ROZETİ ERDOĞAN'DAN

İYİ Parti Sözcüsü olarak görev yapan ve vaktiyle Meral Akşener'in en yakınındaki isimlerden biri olan Kürşad Zorlu'ya AK Parti'ye katılırken rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı kare ses getirmişti.