HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti'nin 'değişiminde' eski İYİ Partili 5 isim: Rozetini Erdoğan'ın taktığı kare ses getirmişti

AK Parti'nin 'değişiminde' eski İYİ Partili 5 isim: Rozetini Erdoğan'ın taktığı kare ses getirmişti

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
23.02.2025 13:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti'den istifa ettikten sonra adı uzun süre AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla gündeme gelen Kürşad Zorlu'ya AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı. Zorlu bugün itibarıyla AK Parti MYKK listesinde de kendine yer buldu. Eski İYİ Partili 4 isim daha bugün açıklanan listeye girdi.

AK Parti'nin 'değişiminde' eski İYİ Partili 5 isim: Rozetini Erdoğan'ın taktığı kare ses getirmişti

AK Parti'nin yönetim kadrolarında bugün değişimler yaşanıyor. Yeni MKYK listesinde eski İYİ Partili beş ismin yer alması dikkat çekti.

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman, Kürşad Zorlu, İdris Nebi Hatipoğlu, Dursun Ataş ve Seyithan İzsiz, AK Parti MKYK listesine girdi.

WhatsApp Image 2025-02-23 at 11.32.51

AK PARTİ ROZETİ ERDOĞAN'DAN

İYİ Parti Sözcüsü olarak görev yapan ve vaktiyle Meral Akşener'in en yakınındaki isimlerden biri olan Kürşad Zorlu'ya AK Parti'ye katılırken rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı kare ses getirmişti.

AA-20250121-36817482-36817475-AK_PARTI_ANKARA_8_OLAGAN_IL_KONGRESI

İlginizi Çekebilir

AK Parti'de iki vekile yeni görev! Gökçek oranın başına geçecek

AK Parti'de iki vekile yeni görev! Gökçek oranın başına geçecek

 Mesut Özil, Serap Yazıcı, Ünal Karaman... AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu!

Mesut Özil, Serap Yazıcı, Ünal Karaman... AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu!

 Erdoğan'dan büyük kongrede 'kaos baronları' çıkışı

Erdoğan'dan büyük kongrede 'kaos baronları' çıkışı
Sibirya bile kıskandı! Türkiye'nin en soğuk noktası belli olduSibirya bile kıskandı! Türkiye'nin en soğuk noktası belli oldu
'Tilki can' isimli aç tilki ekmek parası için ayakkabı çalıyor'Tilki can' isimli aç tilki ekmek parası için ayakkabı çalıyor
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kısmi af geliyor, çalışmalar başladı! Eklenecek maddeyle onlar da serbest kalıyor

Kısmi af geliyor, çalışmalar başladı! Eklenecek maddeyle onlar da serbest kalıyor

Bir il bu kavgayı konuşuyor! Kız isteme tartışması büyüdü, aileler birbirine girdi... 3 ölü 7 yaralı

Bir il bu kavgayı konuşuyor! Kız isteme tartışması büyüdü, aileler birbirine girdi... 3 ölü 7 yaralı

Acun Ilıcalı Survivor'a dönen ismi açıkladı! Sosyal medya yıkıldı

Acun Ilıcalı Survivor'a dönen ismi açıkladı! Sosyal medya yıkıldı

36 yıl boyunca mesaisine 1 saat erken başladı! Emekli olmaya hazırlanırken...

36 yıl boyunca mesaisine 1 saat erken başladı! Emekli olmaya hazırlanırken...

AK Parti'de iki vekile yeni görev! Gökçek oranın başına geçecek

AK Parti'de iki vekile yeni görev! Gökçek oranın başına geçecek

Mesut Özil, Serap Yazıcı, Ünal Karaman... AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu!

Mesut Özil, Serap Yazıcı, Ünal Karaman... AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.