Aslı Baykal'a tepki yağmuru! İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını destekledi, paylaşımına yorum yağdı

Salı akşamı üniversite diploması iptal edilen İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çarşamba sabahı bir başka soruşturmadan gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne de el kondu. Bu gelişmeler Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşerken tartışmalar patlak verdi.

ESKİ CHP LİDERLERİ İMAMOĞLU'NUN YANINDA

ABB Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın gibi isimler desteğini gösterdi. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ise gözaltı kararını destekledi.

ASLI BAYKAL'DAN İMAMOĞLU'NUN GÖZALTINA ALINMASINA DESTEK

Aslı Baykal'ın paylaşımı sosyal medyanın gündemine damga vurdu. Baykal paylaşımında "Bugünkü gözaltılar üst üste darbeler gibi görünüyor ama muhtemelen bekletildi bile diploma soruşturmasını etkilememek için. İmamoğlu'nun CHP üzerindeki etkinliği düşünülünce bu etki nereden kaynaklanıyor ne ile besleniyor diye düşünmemek mümkün değil" dedi.

"BU SORUŞTURMALAR TEMİZ SİYASET İÇİN BÜYÜK ADIMLAR"

CHP'de İmamoğlu'nun aday olduğu ön seçimin sebebini "Bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmek idi" olarak yorumlayan Baykal şöyle devam etti:

"Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar. CHP'ye düşen güzel bir takvim belirleyip tertemiz bir kurultay yapmak, Atatürk'e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek."

Aslı Baykal'ın İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına destek mesajı hakkında ne düşünüyorsunuz? SEN DE KATIL Destekliyorum, temiz siyaset için gerekli. Karşıyım, bu tür destekler tehlikeli. Bu konuda fikrim yok, henüz karar veremedim. Aslı Baykal'ın görüşleri sadece bir tepki. Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

BAYKAL'A TEPKİ YAĞMURU: "BABANIN YOLUNDA DEVAM"

Baykal'ın bu paylaşıma X'te (Twitter) çok sayıda tepki geldi. Gelen yorumlardan bazıları şöyle: