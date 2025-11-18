HABER

Bahçeli'nin geniş yankı uyandıran İmralı çıkışına hükümetten ilk açıklama

Son dakika haberi: MHP lideri Bahçeli'nin 'İmralı' çıkışı güne damgasını vurdu. Gündem yaratan çıkışa hükümet kanadından ilk açıklama geldi.

Bahçeli'nin geniş yankı uyandıran İmralı çıkışına hükümetten ilk açıklama
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, İBB ve Ekrem İmamoğlu iddianamesine ilişkin görülecek davanın TRT'den canlı yayınlanması çağrısı hakkında "Ceza Muhakemesi Kanunu’nda mahkemelerde görüntü ve ses kaydı alınması noktasında bir yasak söz konusu. Bu yasağın kalkması Meclisimizin takdirinde bir husus. Bu konuyu değerlendirecek olan TBMM’dir" dedi.

"İMRALI'YA ZİYARET KONUSU KOMİSYONUN VERECEĞİ KARAR DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞECEKTİR"

Bahçeli'nin 'İmralı' çıkışı sorulan Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı
"Ülkemiz önemli bir sürece geldi. Bu sürecin TBMM tarafından desteklenmesi noktasında komisyon çok önemli bir aşama kaydetti. Sayın Bahçeli'nin de bugün ifade ettiği, İmralı'ya ziyaret konusu komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşecektir. Bu noktada takdir yetkisi komisyona aittir."

"DEMİRTAŞ HAKKINDA MAHKEME KARARINI BEKLEYECEĞİZ"

Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi hakkında konuşan Bakan Tunç "Şu anda AİHM kararı bölge adliye mahkemesinde. Dairenin vereceği karar bekleniyor. Mahkemenin vereceği kararı bekleyeceğiz" dedi.

Öte yandan Rojin Kabaiş'in cep telefonunun İspanya'ya gönderilmesi ile ilgili sürecin devam ettiğini belirten Bakan Tunç "Şu anda gerekli görevlendirmeler de yapıldı. İspanya ile bu konudaki dayanışmamız devam ediyor" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Yılmaz Tunç
