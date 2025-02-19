Bebeğine iyi bakan bebek bezini gördün mü?

Çukurova’nın doğal pamuk lifleri ve Ege’nin zeytinyağıyla Baby Turco Doğadan, ebeveynlerin tüm sorularına aradığı yanıtı veriyor. Bebeğine iyi bakan Baby Turco Doğadan’ın benzersiz özelliklerini sizler için derledik. Siz de bebek bezi tercihinizi incelemeden yapmayın deriz.

Yenidoğan hassasiyetinde bir bebek bezi…

Yenidoğanları anne hassasiyetiyle düşünen Baby Turco Doğadan’ın mini boy paketlerinde göbek bağı oyuntusu mevcut. Bu sayede bebeklerin göbek bağı bölgesi hava alıyor ve bebek bezi daha hızlı iyileşmesine destek oluyor.

Yenidoğan bebeğinizin altını ne sıklıkla değiştirmeniz gerekir? Bu sorunun elbette net bir cevabı yoktur ancak Baby Turco Doğadan’ın ıslaklık göstergesi bebeğinizin altını açmadan doluluk oranını anlamanızı sağlıyor. Ayrıca iç yüzeyinde alkol, paraben, losyon, nonilfenol, sls, sles, lateks, klor, parfüm ve bpa içermiyor ve bebeğinizin cildini katkısız pediyle sarıyor.

Çukurova’nın pamuğu, Ege’nin zeytinyağı

Emiciliği ve hızlı kuruma sağlaması elbette olmazsa olmaz. Bu noktada ise Baby Turco Doğadan’ın ped kısmında yer alan emici taneciklerin sıvıyı hızla emiyor ve etkin bir kuruluk sağlıyor, en aktif anlarda dahi sızdırmıyor. Emici tabakasında kuruluğu artıran organik içerikli pamuk lifleri de yumuşaklığıyla aradığınız rahatlığı bebeğinize sunmaya da yardımcı oluyor.

Aynı zamanda emici bölgenin üst yüzeyinde bulunan emici tabakasında doğal zeytinyağı uygulaması ile bebeğinizin hassas cildini korumaya her an destek oluyor.

İster cırtlı ister külot bez

Baby Turco Doğadan ailesinde hayatınızı kolaylaştıracak bir diğer seçenek ise cırtlı beze alternatif olan külot bezler. Haydi tüm bu özelliklere sahip, bebeğinize iyi bakan bebek bezi Baby Turco Doğadan’a birlikte bakalım; babyturco.com.tr

#işbirliği