Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
BİM'e Kumtel vantilatör geliyor! 13 Haziran 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

BİM'e Kumtel vantilatör geliyor! 13 Haziran 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nun 13 Haziran Cuma tarihli yeni sayısını merak edenler buraya! Sizin için BİM raflarında bir hafta boyunca yer alacak indirimli ürünleri içeren BİM Cuma Aktüel Kataloğu'na bu içeriğimizde yer verdik. Gelin bakalım BİM'de bu hafta neler var? İşte detaylar...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ŞOK'a Babalar Günü'ne özel Braun Tıraş Makinesi geliyor! ŞOK'a Babalar Günü'ne özel Braun Tıraş Makinesi geliyor!
A101'e Stanley termos geliyor! A101'e Stanley termos geliyor!

KUMTEL vantilatör 1350 TL!

3

Sizin için seçtiklerimiz

Sıcak havaların kurtarıcısı vantilatörlerde fiyatlar en dipte, burada.

Elektrikli süpürge modellerinde indirimler başladı. Buraya tıklayarak ürünleri inceleyebilirsiniz.

Xiaomi Smart airfryer indirime girdi. Buraya tıklayarak ürüne göz atabilirsiniz.

BİM'e motosiklet aksesuarları geliyor!

1

Sizin için motosiklet kategorisinde seçtiklerimiz

Motosiklet aksesuarlarında cazip fiyatlar burada.

Akıllı televizyonlar, powerbank, kulaklık, mouse ve dahası

2

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Laptoplardaki indirimler kaçmaz. Burada ürünleri bulabilirsiniz.

Apple'daki indirimleri kaçırmamak için acele edin! Ürünler burada.

Xiaomi Mi Box indirimde. Buradan ürünü inceleyebilirsiniz.

Her mutfağında ihtiyacı pratik mutfak gereçleri de burada

4

5

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Her mutfağın ihtiyacı pratik mutfak gereçlerindeki indirimleri incelemek için buraya tıklayın.

Sofranızı güzelleştirecek ürünler burada indirimde.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

728x90

Kiğılı gömlekler BİM'de sizi bekliyor!

6

Sizin için moda kategorisinde seçtiklerimiz

Dayanıklı ve şık CAMPER indirimleri devam ediyor. Burada indirime giren ürünleri bulabilirsiniz.

Giy ve çık rahatlığı sunan Levi's'ta indirimler için buraya tıklayabilirsiniz.

Spor giyimin yıldızı adidas'ta indirimlerden yararlanmak için buraya.

Otomatik katlanabilir çocuk çadırı 1499 TL!

7

Sizin için seçtiklerimiz

Kamp sezonu açıldı! Kamp çadırları indirime girdi. Buradan ürünleri inceleyebilirsiniz.

Kamp sandalyelerinde indirim devam ediyor, burada.

Ve çocuklar için oyuncaklar

8

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Oyuncaklardaki indirimlerin tümüne buradan ulaşabilirsiniz.

7'den 70'e herkesin favorisi LEGO'lar indirimde, burada

İlginizi Çekebilir

Ayakkkabı tutkunlarının favori markası! Hem rahat hem tarz...

Ayakkkabı tutkunlarının favori markası! Hem rahat hem tarz...

 Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

 Babalar Günü için hediye arıyorsanız bu ürünlere bakmadan geçmeyin

Babalar Günü için hediye arıyorsanız bu ürünlere bakmadan geçmeyin

 Makyajla arası iyi olmayanlara makyajı sevdirecek o ürünler burada

Makyajla arası iyi olmayanlara makyajı sevdirecek o ürünler burada

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu
İş birliği İçerikleri
Ayakkkabı tutkunlarının favori markası! Hem rahat hem tarz...

Ayakkkabı tutkunlarının favori markası! Hem rahat hem tarz...

A101'e Stanley termoslar geliyor!

A101'e Stanley termoslar geliyor!

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

Babalar Günü için hediye arıyorsanız bu ürünlere bakmadan geçmeyin

Babalar Günü için hediye arıyorsanız bu ürünlere bakmadan geçmeyin

Makyajla arası iyi olmayanlara makyajı sevdirecek o ürünler burada

Makyajla arası iyi olmayanlara makyajı sevdirecek o ürünler burada

Babanıza "İyi ki varsın!" demenin yolu: hediye parfüm önerileri

Babanıza "İyi ki varsın!" demenin yolu: hediye parfüm önerileri

Babanıza "İyi ki varsın!" demenin yolu: hediye parfüm önerileri

Babanıza "İyi ki varsın!" demenin yolu: hediye parfüm önerileri

Aşırı sıcaklarda serin ve kuru kalmak bu ürünlerle çok kolay

Aşırı sıcaklarda serin ve kuru kalmak bu ürünlerle çok kolay

Camper tutkunlarını sevindirecek fırsat! Hakiki deri, zamansız, ultra konforlu...

Camper tutkunlarını sevindirecek fırsat! Hakiki deri, zamansız, ultra konforlu...

ŞOK'a Babalar Günü'ne özel Braun Tıraş Makinesi geliyor!

ŞOK'a Babalar Günü'ne özel Braun Tıraş Makinesi geliyor!

Temizliğin hızlı ve pratik yardımcısı! İster arabada kullanın ister evde...

Temizliğin hızlı ve pratik yardımcısı! İster arabada kullanın ister evde...

Çok satanlarda birinci! Klasik, şık ve rahat Camper Nautico indirimde

Çok satanlarda birinci! Klasik, şık ve rahat Camper Nautico indirimde

Çok satanlarda birinci! Klasik, şık ve rahat Camper Nautico indirimde

Çok satanlarda birinci! Klasik, şık ve rahat Camper Nautico indirimde

Macera ruhlu babanızı gülümsetecek hediye önerileri

Macera ruhlu babanızı gülümsetecek hediye önerileri

Apple tutkunlarına müjde! iPhone 14 Plus'un fiyatı düştü

Apple tutkunlarına müjde! iPhone 14 Plus'un fiyatı düştü

Deneyince "Gerçekten bu kadar etkili miymiş?" diyeceksiniz...

Deneyince "Gerçekten bu kadar etkili miymiş?" diyeceksiniz...

Jack Wolfskin mi Stanley mi? Hangisi daha iyi, sizin için karşılaştırdık

Jack Wolfskin mi Stanley mi? Hangisi daha iyi, sizin için karşılaştırdık

Günün en iyi fırsatı burada! Sıcak yaz günlerinde favoriniz olacak...

Günün en iyi fırsatı burada! Sıcak yaz günlerinde favoriniz olacak...

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Ayakkkabı tutkunlarının favori markası! Hem rahat hem tarz...

Ayakkkabı tutkunlarının favori markası! Hem rahat hem tarz...

A101'e Stanley termoslar geliyor!

A101'e Stanley termoslar geliyor!

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

Babalar Günü için hediye arıyorsanız bu ürünlere bakmadan geçmeyin

Babalar Günü için hediye arıyorsanız bu ürünlere bakmadan geçmeyin

Makyajla arası iyi olmayanlara makyajı sevdirecek o ürünler burada

Makyajla arası iyi olmayanlara makyajı sevdirecek o ürünler burada

Babanıza "İyi ki varsın!" demenin yolu: hediye parfüm önerileri

Babanıza "İyi ki varsın!" demenin yolu: hediye parfüm önerileri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Adana'da torbacı operasyonu: 5 tutuklama

Adana'da torbacı operasyonu: 5 tutuklama

Yargıtay cezayı fazla buldu! Tacizcisini öldüren lise öğrencisiyle ilgili yeni gelişme

Yargıtay cezayı fazla buldu! Tacizcisini öldüren lise öğrencisiyle ilgili yeni gelişme

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 1 kişi tutuklandı

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 1 kişi tutuklandı

Kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

Kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

Üç ayrı suçtan aranan şahıs Nazilli’de yakalandı

Üç ayrı suçtan aranan şahıs Nazilli’de yakalandı

Mersin'de denizden araç lastiği, alışveriş sepeti ve çok sayıda atık çıktı

Mersin'de denizden araç lastiği, alışveriş sepeti ve çok sayıda atık çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.