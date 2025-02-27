HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Binance TR’den büyük fırsat: 900.000 USDT’lik ödül havuzu!

Binance TR’den büyük fırsat: 900.000 USDT’lik ödül havuzu!

27.02.2025 15:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binance TR, kullanıcılarına eşsiz bir ödül fırsatı daha sunuyor. 27 Şubat 2025 - 31 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olan bu özel kampanya kapsamında, güncel kimlik doğrulamasını tamamlayan yeni ve mevcut kullanıcılar, toplam 900.000 USDT değerindeki ödül havuzundan faydalanma fırsatı yakalayacak. Üstelik bu kampanya ile, şartları sağlayan herkes kazanabilecek!

Binance TR’den büyük fırsat: 900.000 USDT’lik ödül havuzu!

Kampanyaya şimdi katılın ve kazanmaya başlayın!

Yeni Kullanıcılar İçin Ödüller ve Hoş Geldin Bonusu

Bu kampanya, Binance TR ile ilk kez tanışacak kullanıcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.
Üstelik, kullanıcılar sadece üç basit adımı tamamlayarak ödül havuzundan faydalanabilecek!

● Üyeliğinizi tamamlayın, hesabınıza giriş yapın ve kampanya sayfasında"Katıldınız"
ibaresini gördüğünüzden emin olun.
● Alt sınır olmaksızın, ilk kripto varlığınızı satın alarak 20 USDT değerinde hoş geldin
ödülü kazanın!
● Hoşgeldin ödülüne ek olarak, etkinlik süresi boyunca en az 200 USDT işlem hacmi
oluşturun ve 100.000 USDT’lik ödül havuzundan da payınızı alın.

Mevcut Kullanıcılar için Kazanma Fırsatı

Binance TR, mevcut kullanıcılarını da unutmadı! Hali hazırda Binance TR üyesi olan kullanıcılar,
aşağıdaki adımları takip ederek 100.000 USDT’lik ödül havuzundan faydalanabilecekler:

● Hesabınıza giriş yapın ve kampanya sayfasında "Katıldınız" ibaresini gördüğünüzden
emin olun.
● Kimlik doğrulamanızı KYC3 seviyesine yükseltin.
● En az 200 USDT değerinde alım-satım hacmi gerçekleştirin.
● İşlem hacminize bağlı olarak 100.000 USDT değerindeki ödül havuzundan payınızı alın!
(Katılım üst limiti: 20.000 USDT işlem hacmi)

Kampanya Kural ve Koşulları

● 100.000 USDT’lik ödül havuzu hesaplamalarında, en fazla 20.000 USDT alım-satım
hacmi dikkate alınacaktır.
● 100.000 USDT’lik ödül havuzundan pay alabilmek için en az 200 USDT işlem hacmi
tamamlanmalıdır.
● Her kullanıcı, 100.000 USDT’lik ödül havuzundan en fazla 30 USDT kazanabilir.
● Stabil coin işlem çiftlerinde yapılan alım-satım hacimleri hesaplamaya dahil edilmez.
(USDT/TRY, FDUSD/TRY, USDC/TRY, TUSD/TRY, FDUSD/USDT, USDC/USDT
işlemleri geçersizdir.)
● Üyeliğini tamamlayıp ilk kripto varlığını satın alan kullanıcılara verilecek hoş
geldin ödülleri, yalnızca ilk 40.000 kullanıcıyla (toplam 800.000 USDT) sınırlıdır ve
"ilk gelen alır" esasıyla dağıtılacaktır.

Binance TR’nin sunduğu bu fırsatı kaçmaz! Hemen hesabınıza giriş yapın, kimlik doğrulamanızı
tamamlayın ve kazanmaya başlayın!

binance_50MTL_dijitalilan__600x400_

Kripto Varlık Platformlarında Yeni Bir Dönem Başladı!

Türkiye’nin lider kripto varlık hizmet sağlayıcısı Binance TR, Resmî Gazete’de yayımlanan ilgili
yönetmelik ve tebliğ doğrultusunda kimlik doğrulama süreçlerinde önemli bir güncelleme
gerçekleştirdi. Yerel düzenlemelere tam uyum taahhüdünü sürdüren platform, 25 Şubat 2025
itibarıyla yenilenmiş kimlik doğrulama sistemini devreye aldı.

Mevcut Binance TR kullanıcıları 25 Şubat 2025’ten itibaren web sayfası veya mobil uygulama
üzerinden işlem yapmadan önce yenilenmiş kimlik doğrulama sayfasına yönlendirilecek.

Bu güncelleme, 25 Aralık 2024 tarihli ve 32763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Suç
Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında
Yönetmelik”te yapılan değişiklikler doğrultusunda hayata geçiriliyor. Yeni düzenleme ile kripto
varlık hizmet sağlayıcıları finansal kuruluş olarak tanımlanırken, kimlik doğrulama süreçleri daha
kapsamlı hale getirildi.

#işbirliği

Okulun önü kan gölüne döndü! İkisi de öldüOkulun önü kan gölüne döndü! İkisi de öldü
Sahur ve iftar uyarısı! Uzmanlardan Ramazan reçetesiSahur ve iftar uyarısı! Uzmanlardan Ramazan reçetesi
Anahtar Kelimeler:
kampanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibini açıkladılar! Yüzde 32 ihtimalle...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibini açıkladılar! Yüzde 32 ihtimalle...

"Acilen raflardan kaldırılmalı" Süt sektöründe çarpıcı iddia!

"Acilen raflardan kaldırılmalı" Süt sektöründe çarpıcı iddia!

DEM heyeti İmralı'dan dönüyor! Birçok ilde hazırlıklar başladı: İlk görüntüler geldi

DEM heyeti İmralı'dan dönüyor! Birçok ilde hazırlıklar başladı: İlk görüntüler geldi

Abdüllatif Şener'in oğlunun cezası belli oldu! 'Dünyada en sevdiğim insanlardan biridir'

Abdüllatif Şener'in oğlunun cezası belli oldu! 'Dünyada en sevdiğim insanlardan biridir'

Kulisler çok hareketli! Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği sızdı

Kulisler çok hareketli! Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği sızdı

Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Ayağını denk al” yanıtı

Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Ayağını denk al” yanıtı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Şimdi alın, uzun yıllar giyin! Reebok spor ayakkabılarda indirim başladı

Şimdi alın, uzun yıllar giyin! Reebok spor ayakkabılarda indirim başladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Diğer Haberler

Kayseri'de okulun önü kan gölüne döndü! Eski eşini öldürdü, sonra da intihar etti

Okulun önü kan gölüne döndü! İkisi de öldü

Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Ayağını denk al” yanıtı: Tank mı yollayacaksın, mafya mı salacaksın?

Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Ayağını denk al” yanıtı

Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı

Seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

Mansur Yavaş açık kapı bıraktı: İmamoğlu'nun "yola" çıkışından dakikalar sonra gündem yaratacak sözler

Sadece dakikalar sonra! Başka toplantıdan çıkıp açık kapı bıraktı

Kulisler çok hareketli! Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği sızdı... Abdullah Öcalan ne diyecek, af ya da umut hakkı var mı? İşte detaylar

Kulisler çok hareketli! Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği sızdı

Akar'ın kızıyla ilgili olan iddialara açıklama geldi: Gerçek dışı ve iftira, yasal yollara başvurulacaktır

Akar'ın kızıyla ilgili olan iddialara açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.