Central Cee Kimdir? UK Drill’in Global Yıldızı Hakkında 10 Bilgi

Londra’dan çıkıp rap müziğin küresel sahnesine uzanan yolculuğunda dikkat çeken 10 detayı derledik.
Central Cee’nin gerçek adı Oakley Neil H. T. Caesar-Su. Rapçinin kariyeri, İngiltere’nin müzik sahnesine yön veren şehirlerinden Londra’da şekillendi.
Shepherd’s Bush’ta büyüyen Central Cee, bu bölgenin kültürünü ve sokak atmosferini şarkılarına taşıyor. Müziğindeki anlatım dili, onu klasik drill kalıplarından ayıran noktalardan biri.
Central Cee’nin müziğinde drill’in sert ritimleri var; ancak güçlü nakaratları ve daha melodik flow’ları sayesinde türün dışındaki dinleyicilere de ulaşabiliyor.
Bu iki parça, Central Cee’nin yalnızca yeni bir rapçi olmadığını gösterdi. Dinleyici, onun müziğindeki hikâye anlatımına ve kendine özgü tavrına hızla bağlandı.
2022’de yayımlanan “Doja”, kısa sürede sosyal medyada büyük etki yarattı. Akılda kalan sözleri ve güçlü prodüksiyonuyla şarkı, Central Cee’nin en tanınan işleri arasına girdi.
Dave ile kaydettiği “Sprinter”, Central Cee’nin Birleşik Krallık’taki ilk bir numara şarkısı oldu. Parça, UK rap tarihindeki en uzun süre zirvede kalan şarkılardan biri olarak 10 hafta boyunca listenin ilk sırasında yer aldı.
Central Cee; Dave, Skepta, 21 Savage, Lil Baby ve Young Miko gibi farklı ülkelerden sanatçılarla iş birlikleri yaptı. Bu çalışmalar, müziğinin Birleşik Krallık sınırlarını çoktan aştığını gösteriyor.
Başarı, para ve değişen hayatı sıkça anlatsa da Central Cee’nin şarkılarında geçmişinden, çevresinden ve kendisini şekillendiren deneyimlerden izler bulmak mümkün.
Rahat kesimler, sneaker’lar, eşofman takımları ve takılar onun stilinin önemli parçaları. Central Cee, sahnedeki tavrını giyim tarzıyla da tamamlayan isimlerden.
Central Cee; “Doja”, “Sprinter”, “Loading” ve daha birçok parçasını 1 Ağustos’ta İstanbul Festivali sahnesinde seslendirecek.
UK rap’in global yıldızı Central Cee, 1 Ağustos’ta İstanbul Festivali sahnesinde!
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum