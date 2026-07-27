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Central Cee Kimdir? UK Drill’in Global Yıldızı Hakkında 10 Bilgi

“Doja” ve “Sprinter” gibi hitlerle geniş kitlelere ulaşan Central Cee, UK drill sahnesinin dünya çapında en çok konuşulan isimlerinden biri.

Central Cee Kimdir? UK Drill’in Global Yıldızı Hakkında 10 Bilgi

Londra’dan çıkıp rap müziğin küresel sahnesine uzanan yolculuğunda dikkat çeken 10 detayı derledik.

1. Sahne adı Central Cee olsa da gerçek adı: Oakley Caesar-Su

Central Cee Kimdir? UK Drill’in Global Yıldızı Hakkında 10 Bilgi 1

Central Cee’nin gerçek adı Oakley Neil H. T. Caesar-Su. Rapçinin kariyeri, İngiltere’nin müzik sahnesine yön veren şehirlerinden Londra’da şekillendi.

2. West London kökenli bir rapçi.

Central Cee Kimdir? UK Drill’in Global Yıldızı Hakkında 10 Bilgi 2

Shepherd’s Bush’ta büyüyen Central Cee, bu bölgenin kültürünü ve sokak atmosferini şarkılarına taşıyor. Müziğindeki anlatım dili, onu klasik drill kalıplarından ayıran noktalardan biri.

3. UK drill’i daha geniş bir dinleyiciyle buluşturdu.

Central Cee Kimdir? UK Drill’in Global Yıldızı Hakkında 10 Bilgi 3

Central Cee’nin müziğinde drill’in sert ritimleri var; ancak güçlü nakaratları ve daha melodik flow’ları sayesinde türün dışındaki dinleyicilere de ulaşabiliyor.

4. İlk büyük dikkatini “Loading” ve “Day in the Life” ile çekti.

Central Cee Kimdir? UK Drill’in Global Yıldızı Hakkında 10 Bilgi 4

Bu iki parça, Central Cee’nin yalnızca yeni bir rapçi olmadığını gösterdi. Dinleyici, onun müziğindeki hikâye anlatımına ve kendine özgü tavrına hızla bağlandı.

5. “Doja”, viral başarısının simgesi oldu.

Central Cee Kimdir? UK Drill’in Global Yıldızı Hakkında 10 Bilgi 5

2022’de yayımlanan “Doja”, kısa sürede sosyal medyada büyük etki yarattı. Akılda kalan sözleri ve güçlü prodüksiyonuyla şarkı, Central Cee’nin en tanınan işleri arasına girdi.

6. “Sprinter” ile listelerde tarih yazdı.

Central Cee Kimdir? UK Drill’in Global Yıldızı Hakkında 10 Bilgi 6

Dave ile kaydettiği “Sprinter”, Central Cee’nin Birleşik Krallık’taki ilk bir numara şarkısı oldu. Parça, UK rap tarihindeki en uzun süre zirvede kalan şarkılardan biri olarak 10 hafta boyunca listenin ilk sırasında yer aldı.

7. Global rap sahnesinden güçlü isimlerle çalıştı.

Central Cee Kimdir? UK Drill’in Global Yıldızı Hakkında 10 Bilgi 7

Central Cee; Dave, Skepta, 21 Savage, Lil Baby ve Young Miko gibi farklı ülkelerden sanatçılarla iş birlikleri yaptı. Bu çalışmalar, müziğinin Birleşik Krallık sınırlarını çoktan aştığını gösteriyor.

8. Sözlerinde geldiği yeri unutmuyor.

Central Cee Kimdir? UK Drill’in Global Yıldızı Hakkında 10 Bilgi 8

Başarı, para ve değişen hayatı sıkça anlatsa da Central Cee’nin şarkılarında geçmişinden, çevresinden ve kendisini şekillendiren deneyimlerden izler bulmak mümkün.

9. Moda anlayışı da dikkat çekiyor.

Central Cee Kimdir? UK Drill’in Global Yıldızı Hakkında 10 Bilgi 9

Rahat kesimler, sneaker’lar, eşofman takımları ve takılar onun stilinin önemli parçaları. Central Cee, sahnedeki tavrını giyim tarzıyla da tamamlayan isimlerden.

10. İstanbul’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor!

Central Cee Kimdir? UK Drill’in Global Yıldızı Hakkında 10 Bilgi 10

Central Cee; “Doja”, “Sprinter”, “Loading” ve daha birçok parçasını 1 Ağustos’ta İstanbul Festivali sahnesinde seslendirecek.

UK rap’in global yıldızı Central Cee, 1 Ağustos’ta İstanbul Festivali sahnesinde!

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