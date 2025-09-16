Daha önce bu kadar açıkça dile getirmemişti! Apple'dan dikkat çeken 'pil' uyarısı: "Sorun yaşıyorsanız veya şikayetçiyseniz..."

Apple’ın büyük iOS güncellemeleri her zaman heyecanla karşılanıyor, ancak kullanıcıların aklındaki en önemli sorulardan biri pil ömrüne etkisi oluyor. Özellikle yeni sürümler yüklendikten sonra yaşanan geçici pil tüketimi şikâyetleri, forumlarda ve sosyal medyada sıkça gündeme geliyor. Apple da bu kez iOS 26’nın sürüm notlarına eklediği destek belgesiyle konuyu açıkça dile getirdi.

APPLE'DAN IOS 26 SONRASI "PİL" UYARISI

MacRumors'ta yer alan habere göre, iOS 26 sürüm notlarında Apple, iPhone kullanıcılarını yeni yazılımın kurulumunun pil ömrü üzerinde geçici bir etkisi olabileceği konusunda uyardı.

Yeni bir destek belgesinde, büyük iOS güncellemelerinin, arama için veri ve dosya indeksleme, yeni içeriklerin indirilmesi ve uygulamaların güncellenmesi gibi arka planda kurulum işlemleri gerektirdiği açıklandı.

Ayrıca Apple, yeni özelliklerin daha fazla kaynak gerektirebileceğini ve bunun da performans ve pil ömrü üzerinde “küçük bir etki” yaratabileceğini söyledi.

"DAHA ÖNCE BU KADAR AÇIK BİR ŞEKİLDE AÇIKLAMAMIŞTI"

MacRumors, Yazılım güncellemelerinin pil ömrü üzerindeki etkisinin daha önceki destek belgelerinde de belirtildiğini ancak Apple'ın daha önce, "güncellemelerden sonraki olası pil tüketimini bu kadar açık bir şekilde açıklamadığını" söyledi.

Yeni destek belgesi, iOS 26 için özel olarak yazılmamış durumda. Tüm iOS ve iPadOS yazılım güncellemeleri için geçerli olan genel bir belge.

Apple’ın destek belgesi aynı zamanda neden yeni iOS sürümlerini yüklemenin önemli olduğunu ve yazılım güncellemelerinin nasıl çalıştığını da açıklıyor.