Dünya çocuklarının barış mesajı İstanbul’dan yükselecek: “Belki de dünyayı müzik kurtaracak”

Her dört yılda bir Avrupa Suzuki Derneği tarafından dünyanın farklı bir ülkesinde gerçekleştirilen Avrupa Suzuki Çocuk Konvansiyonu’na bu yıl İstanbul ev sahipliği yapıyor. Afrika’dan Amerika’ya, Avrupa’dan Asya’ya olmak üzere dünyanın 29 ülkesinden bine yakın çocuk müzisyen, 12. Avrupa Suzuki Çocuk Konvansiyonu kapsamında İstanbul’da bir araya gelerek, “Belki de dünyayı müzik kurtaracak” sözüyle Atatürk Kültür Merkezi’nden notalarıyla tüm dünyaya evrensel barış mesajı verecek.

Avrupa Suzuki Çocuk Konvansiyonu, 3-7 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Dünyanın farklı ülkelerinden gelecek çocuklar, aileleri ve eğitmenleriyle birlikte müziğin evrensel dili etrafında buluşacak.

Avrupa Suzuki Derneği (ESA) tarafından desteklenen ve Türkiye seksiyonu Suzuki Müzik Eğitim Derneği (SMED) tarafından organize edilen etkinliğe, Suzuki müzik eğitimi yaklaşımıyla yetişen öğrenciler katılım sağlayacak.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyonun ana sponsorluğunu genç yeteneklere desteğini esirgemeyen özellikle sanatçı ve zanaatkarın her zaman yanında olan Ahlatcı Holding’in bağlı kuruluşlarından, Türkiye'nin tek özel, yerli sermayeli ve şubeli katılım bankası Dünya Katılım Bankası üstleniyor. Banka, dünya çocuklarının daha iyi bir geleceği hep birlikte inşa edeceklerine olan inançla etkinlikte “Gelecek Nesillerin Katılım Ortağı – Future Generation Partner” olarak konumlanıyor. Banka, aynı ritimle sürdürülebilir bir gelecek için “Sizinle Aynı Tondayız - Future in Tune” mesajını veriyor.

Beş gün sürecek etkinlik boyunca 22 farklı salonda 168 oturumda, yaşları 0 ile 18 arasında değişen bine yakın çocuk müzisyen, konusunda uzman 30 farklı eğitmenle keman, viyola, piyano, çello, flüt, gitar ve SECE olmak üzere 7 farklı kategoride grup derslerine katılacak, orkestralarda yer alacak ve canlı performanslarla sahne deneyimi kazanacak. Bu sayede yapılacak eğitim ve konserlerle İstanbul, çocukların ortak üretimiyle beş gün boyunca bir müzik ve etkileşim alanına dönüşecek.

25 yıl Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı yöneten, dünyaca ünlü orkestra şefimiz Gürer Aykal etkinliğin Onur Konuğu olarak genç müzisyenlerle deneyimlerini paylaşacak

Müziğin ortak dili İstanbul’da hayat bulacak

Etkinliğin öne çıkan anlarından biri, son gün katılımcı tüm çocukların aynı anda sahnede olacakları “Suzuki Gala Konseri” olacak. Bu performansta keman, çello, piyano, flüt, gitar ve viyola gibi farklı enstrüman gruplarının yanı sıra, Suzuki Erken Çocukluk Eğitimi programına katılan en küçük yaş grubundaki çocuklar da sahnede yer alacak. Farklı ülkelerden gelen öğrenciler, ortak repertuvarı birlikte seslendirerek müziğin ortak bir dil olduğunu güçlü bir şekilde ortaya koyacak.

Program yalnızca konserlerle sınırlı kalmayacak. Öğrenciler, ESA üyesi ve alanında uzman müzisyenlerden eğitim alacak; eğitmenlere yönelik düzenlenecek pedagojik oturumlarda Suzuki metodu farklı yönleriyle ele alınacak. Ayrıca gözlemci öğretmenler özel dersler gerçekleştirilecek. Aileler ise düzenlenecek söyleşiler aracılığıyla Suzuki felsefesini daha yakından tanıma fırsatı bulacak.

Suzuki Felsefesi ve Eğitim Metodolojisi Hakkında

Nasıl ki bir çocuk konuşmayı duyarak, tekrar ederek ve sevgi dolu bir ortamda öğreniyorsa, Suzuki Metodu da aynı doğal süreci müziğe taşır. Bu sayede çocuklar, notayı bir başlangıç noktası olarak değil, müziği içselleştirdikten sonra gelen bir araç olarak deneyimler. Müziğin, çocukların yaşamını derinleştiren ve zenginleştiren güçlü bir dil olduğuna yürekten inanan Dr. Shinichi Suzuki tarafından geliştirilen bu yaklaşım, çocukların müzikal gelişimini onların ana dili öğrenme sürecinden ilham alarak şekillendirir.

Bugün Suzuki yaklaşımı, dünyanın dört bir yanında güçlü bir eğitim ağına dönüşmüş; 40’tan fazla ülkede 8.000’in üzerinde eğitmen ve 250.000’den fazla öğrenciyle yaşam bulmaktadır. Bu büyük topluluk, müziğin bir yetenekten öte, sevgiyle gelişen evrensel bir dil olduğunun en güzel kanıtıdır.