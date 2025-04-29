Dünya devlerinin yurtdışı hisselerine yatırım yapmak artık çok kolay!

Dünya borsası 2025 yılında hareketli bir dönemden geçiyor. ABD’nin diğer ülkelere uygulamaya başladığı ek gümrük tarifeleri, küresel ekonomide durgunluk ve enflasyon beklentileri ile birlikte büyüme endişelerini de gündeme getirdi. ABD borsaları başta olmak üzere dünya endekslerinde hızlı hareketler yaşanıyor.

ABD’de yeni yönetim Ocak 2025’te iş başına geldikten sonra, en kapsamlı tarifeleri nisan ayının başında açıkladı. Borsalarda da bu tarifelerden kaynaklanan endişeler ciddi fiyatlamalara sebep oldu. Sadece nisan ayı işlemleri dikkate alındığında, 11 Nisan’a kadar geçen süreçte;

Dow Jones Sanayi Endeksi %-4,26,

Nasdaq Teknoloji Endeksi %-3,05 ve

S&P 500 Endeksi %-4,43 oranında değer kaybetti.

Yatırımcılar tarafından aranan dünyadaki büyük şirketlerinin hisselerinde de neler yaşandığına bir bakalım…

Nvidia Hisse

Nvidia hissesinin 2025 yılı performansına 11 Nisan 2025 itibarıyla bakıldığında;

En yüksek 153,13 dolar seviyesini ve en düşük 86,62 doları test etti.

11 Nisan kapanışını 110,93 dolardan gerçekleştiren Nvidia, 2025 yılında bu tarihe kadar %-17,40 değer kaybetti.

Nvidia hissesi aynı zamanda bu yıl 11 Nisan kapanışı itibarıyla; gördüğü zirve seviyeden %27,55 geri çekildi. Yine gördüğü dip seviyeye göre ise %28 oranında değer kazandı.

Wall Street’te 67 analistin Nvidia hisse hedef fiyat medyan tahmini, gelecek 12 aylık dönem için 175,00 dolar olarak öne çıkıyor.

Türk Yatırımcılar Tarafından Aranan 5 Hisse

Tesla Hisse

Tesla hissesinin 2025 yılı performansına 11 Nisan 2025 itibarıyla bakıldığında;

En yüksek 439,74 dolar seviyesini ve en düşük 214,25 doları test etti.

11 Nisan kapanışını 252,31 dolardan gerçekleştiren Tesla, 2025 yılında bu tarihe kadar %-37,52 değer kaybetti.

Tesla hissesi aynı zamanda bu yıl 11 Nisan kapanışı itibarıyla; gördüğü zirve seviyeden %51,27 geri çekildi. Yine gördüğü dip seviyeye göre ise %17,70 oranında değer kazandı.

Wall Street’te 56 analistin Tesla hisse hedef fiyat medyan tahmini, gelecek 12 aylık dönem için 345,00 dolar olarak öne çıkıyor.

Apple Hisse

Apple hissesinin 2025 yılı performansına 14 Nisan 2025 itibarıyla bakıldığında;

En yüksek 250,00 dolar seviyesini ve en düşük 169,21 doları test etti.

14 Nisan kapanışını 202,52 dolardan gerçekleştiren Apple, 2025 yılında bu tarihe kadar %-19,13 değer kaybetti.

Apple hissesi aynı zamanda bu yıl 14 Nisan kapanışı itibarıyla; gördüğü zirve seviyeden %19,00 geri çekildi. Yine gördüğü dip seviyeye göre ise %19,67 oranında değer kazandı.

Wall Street’te 49 analistin Apple hisse hedef fiyat medyan tahmini, gelecek 12 aylık dönem için 250,00 dolar olarak öne çıkıyor.

Amazon Hisse

Amazon hissesinin 2025 yılı performansına 14 Nisan 2025 itibarıyla bakıldığında;

En yüksek 242,52 dolar seviyesini ve en düşük 161,38 doları test etti.

14 Nisan kapanışını 182,12 dolardan gerçekleştiren Amazon, 2025 yılında bu tarihe kadar %-16,99 değer kaybetti.

Amazon hissesi aynı zamanda bu yıl 14 Nisan kapanışı itibarıyla; gördüğü zirve seviyeden %24,80 geri çekildi. Yine gördüğü dip seviyeye göre ise %13,00 oranında değer kazandı.

Wall Street’te 75 analistin Amazon hisse hedef fiyat medyan tahmini, gelecek 12 aylık dönem için 265,00 dolar olarak öne çıkıyor.

Microsoft Hisse

Microsoft hissesinin 2025 yılı performansına 14 Nisan 2025 itibarıyla bakıldığında;

En yüksek 448,38 dolar seviyesini ve en düşük 344,79 doları test etti.

14 Nisan kapanışını 387,81 dolardan gerçekleştiren Microsoft, 2025 yılında bu tarihe kadar %-7,99 değer kaybetti.

Microsoft hissesi aynı zamanda bu yıl 14 Nisan kapanışı itibarıyla; gördüğü zirve seviyeden %13,50 geri çekildi. Yine gördüğü dip seviyeye göre ise %12,50 oranında değer kazandı.

Wall Street’te 59 analistin Microsoft hisse hedef fiyat medyan tahmini, gelecek 12 aylık dönem için 500,00 dolar olarak öne çıkıyor.

Intel Hisse

Intel hissesinin 2025 yılı performansına 14 Nisan 2025 itibarıyla bakıldığında;

En yüksek 27,55 dolar seviyesini ve en düşük 17,67 doları test etti.

14 Nisan kapanışını 20,31 dolardan gerçekleştiren Intel, 2025 yılında bu tarihe kadar %1,30 değer kazandı.

Intel hissesi aynı zamanda bu yıl 14 Nisan kapanışı itibarıyla; gördüğü zirve seviyeden %26,25 geri çekildi. Yine gördüğü dip seviyeye göre ise %14,95 oranında değer kazandı.

Wall Street’te 44 analistin Intel hisse hedef fiyat medyan tahmini, gelecek 12 aylık dönem için 23,00 dolar olarak öne çıkıyor.

Yurtdışı Hissesi Nasıl Alınır?

Türkiye’de faaliyet gösteren SPK lisanslı aracı kurumlar, yurtdışı hisselere de yatırım yapma fırsatı sunmaktadır. Temelleri 1987 yılında İstanbul Kapalıçarşı’da atılan ve 2012 yılından bu yana gerekli lisansları alarak faaliyet gösteren ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Türkiye’deki borsa ve FX aracı kurumlarından biri olarak yasal finansal piyasa yatırımlarının adresi olmuştur.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde, online olarak açabileceğiniz hesapla yurtdışı hisse senedi işlemlerine başlayabilirsiniz.

Yurt Dışı Hisse Senedi Hesabı Nasıl Açılır?

Bireysel yatırımcılar bugün birkaç adımda yurtdışı hisse yatırım hesabı açabilir. Bunun için;

TC Kimlik Fotokopisi,

Adres beyanı (İkametgah ya da fatura),

Aracı kurum sözleşmesinin imzalanması ve

Kaldıraçlı işlem alım/satım sözleşmesinin imzalanması yeterli olmaktadır.

ALB Yatırım Mobil Uygulaması da, size yurt içi piyasa işlemleri ile birlikte yurtdışı işlemleri de tek bir platformda sunarak; kolay ve hızlı işlem yapma fırsatını sunmaktadır. Aynı zamanda mobil platform üzerinde haber ve analiz desteği de yatırımcılara sunulmaktadır.

Türkiye’nin yurtdışı hisse işlemlerinde de aracı kurumu ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de bireysel müşteri temsilcisi ve demo hesap desteği ile yurtdışı hisse işlemlerine başlayabilirsiniz.

Yabancı Hisselere Yatırım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken 10 Kural

Piyasaları mümkün olduğunca takip etmek “Kaldıraç” oranını doğru ayarlamak Derinliği olan, büyük hisselerde işlem yapmak “Zarar kes” ve “kâr al” emirlerini etkin şekilde kullanmak Temel ve teknik analizi, giriş seviyesinde de olsa bilmek İşlem yapılacak hisse senedine ilişkin haber akışı, veri ve bilanço bilgisine ulaşabilmek Çok sayıda ve hızlı işlemlerden mümkün olduğunca kaçınmak Bir hisseyi sadece “çok düştü” diye almamak, arkasındaki sebepleri araştırmak İyi bildiğiniz hisse senetlerinde işlem yapmak Çok kısa vadeli oynaklıklara kapılmamak, daha uzun trendlere odaklanmak

#işbirliği