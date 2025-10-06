HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Dünyanın en eski araçları dünyanın en eski yerinde... Silk Route 2025 Şanlıurfa'ya geldi!

Belçika’dan yola çıkan ve toplam 28 klasik araçtan oluşan “Silk Road Classic” ekibi, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe’ye görkemli bir konvoyla ulaştı. Tarihin en eski tapınağında gerçekleşen bu klasik otomobil buluşması, hem araba tutkunları hem de tarih severler için unutulmaz bir görsel şölen oluşturdu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, bu özel etkinlikte klasik araç tutkunlarına eşlik etti.

Dünyanın en eski araçları dünyanın en eski yerinde... Silk Route 2025 Şanlıurfa'ya geldi!

Azerbaycan’dan başlayan zorlu ve uzun yolculuklarını tamamlayan klasik otomobiller, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Jules Verne Business MICE Travel organizasyonu ile Göbeklitepe’nin tarihi atmosferiyle bütünleşti. Tarih kokan 28 araç, otomobil tutkunları ve tarih severler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. “Silk Road Classic” ekibi, Belçika’dan başlayıp Azerbaycan üzerinden Türkiye’ye uzanan bu anlamlı yolculukla, klasik araç kültürünü ve kültürlerarası diyaloğu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Dünyanın en eski araçları dünyanın en eski yerinde... Silk Route 2025 Şanlıurfa ya geldi! 1

Göbeklitepe’de klasik araçların oluşturduğu görsel şölen, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Dünyanın en eski tapınağı olan ve “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen Göbeklitepe’nin mistik atmosferi, araçların tarihi dokusuyla birleşerek anlamlı bir etkinlik alanı oluşturdu. Bu buluşmanın tarihi mirasın korunması ve kültürel etkinliklerin önemine dikkat çekmesi hedefleniyor.

Dünyanın en eski araçları dünyanın en eski yerinde... Silk Route 2025 Şanlıurfa ya geldi! 2

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, etkinlik kapsamında klasik araç sahipleriyle bir araya geldi. Başkan Gülpınar, araçları tek tek inceleyerek klasik araba tutkusunu dile getirdi. Programa Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan da katıldı.

Dünyanın en eski araçları dünyanın en eski yerinde... Silk Route 2025 Şanlıurfa ya geldi! 3

BAŞKAN GÜLPINAR: “SİLK ROUTE 2025, URFA İÇİN EŞSİZ BİR TANITIM FIRSATI”

Başkan Gülpınar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu etkinlik Urfa açısından çok önemli. Bakü’den başlayıp Mersin’e ulaşacak ve oradan gemiyle araçların ülkelerine gönderileceği bu yolculukta, Şanlıurfa’nın yer alması büyük bir onur. Silk Route 2025, dünya çapında sayılı klasik araç sahiplerini bir araya getiriyor ve Urfa için eşsiz bir tanıtım fırsatı” dedi.

Dünyanın en eski araçları dünyanın en eski yerinde... Silk Route 2025 Şanlıurfa ya geldi! 4

"ŞANLIURFA, EŞSİZ BİR ŞEHİR"

Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin uluslararası arenada daha iyi tanıtılması için büyük bir gayret içinde olduklarını belirten Başkan Gülpınar, “Öncelikle Urfa büyük bir mücevher. Sadece bir mücevher sandığı değil, birçok farklı değeri barındıran eşsiz bir şehir. Bunlardan istifade etmemek büyük bir eksiklik olur. Yılların deneyimiyle uluslararası ilişkilerimizi, diplomasi alanındaki çalışmalarımızı Urfa’ya yansıtıyoruz. Turizmi geliştirmek bizim için çok önemli çünkü turizmde gelecek var ve Urfa’da büyük bir potansiyel mevcut. Dünyada hiçbir şehre nasip olmayan birçok özelliğe sahibiz. Belediye başkanı olarak gerekirse her yere gidip şehri tanıtacağız. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Kısa sürede yapabileceğim en önemli hizmetlerden biri Urfa’yı dünyaya daha iyi tanıtmak” diye ifade etti.

Dünyanın en eski araçları dünyanın en eski yerinde... Silk Route 2025 Şanlıurfa ya geldi! 5

“EN ESKİ ARAÇLAR VE EN ESKİ TARİH BURADA BİRLEŞTİ”

Tanıtımın olmamasının büyük bir eksiklik olabileceğini dile getiren Başkan Gülpınar, açıklamasında şunları konuştu:

“Bizim zenginliklerimizin çok küçük bir kısmına sahip değilken diğer yerlerde büyük çıkarlar elde ediyorlar. Urfa’yı kalkındırıp, katma değer sağlamak zorundayız. Zamanı verimli kullanmak en önemli parametremiz. Bizim mahalli bir söylemimiz var: 'Un var, şeker var, her şey var, sadece helva yapmaya kalmış.' Biz de o helvayı yapmaya çalışıyoruz. Bu etkinliklere büyük önem veriyoruz ve bundan sonra da devamı gelecek. Ay sonunda Avusturya’da yeni bir etkinliğimiz olacak. Orada da güzel bir sergi açılışı planlıyoruz. Urfa için çok güzel etkinlikler art arda gerçekleşecek. Urfa’mıza hayırlı olsun diyorum.

Dünyanın en eski araçları dünyanın en eski yerinde... Silk Route 2025 Şanlıurfa ya geldi! 6

Son olarak, buraya gelen araçlar markalarının ilkleri, adeta sıfır kilometre araçlar gibi. Tarihin sıfır noktasında eski araçlarla bir araya geldik. Turizm açısından çok anlamlı bir buluşma oldu. Heyet başkanı da dediği gibi bizim tarihimiz kadar eski olmasalar da, burada güzel bir tevafuk yaşandı. En eski araçlar ve en eski tarih burada birleşti. Çok güzel bir etkinlik oldu.”

Dünyanın en eski araçları dünyanın en eski yerinde... Silk Route 2025 Şanlıurfa ya geldi! 7

Araba tutkunlarının Göbeklitepe gezisi, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Dünyanın en eski araçları dünyanın en eski yerinde... Silk Route 2025 Şanlıurfa ya geldi! 8

Dünyanın en eski araçları dünyanın en eski yerinde... Silk Route 2025 Şanlıurfa ya geldi! 9

Dünyanın en eski araçları dünyanın en eski yerinde... Silk Route 2025 Şanlıurfa ya geldi! 10

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinop'ta yüksekten düşen genç yaralandıSinop'ta yüksekten düşen genç yaralandı
Şırnak'ta attan düşen kadın yaralandıŞırnak'ta attan düşen kadın yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Mehmet Kasım Gülpınar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

Diğer Haberler

İşçi Partili Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay'dan Bakan Kurum'a bir teşekkür daha! "Linç edileceğiz ama..."

İşçi Partili Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay'dan Bakan Kurum'a bir teşekkür daha! "Linç edileceğiz ama..."

Gaziantep'te aile dramı! Ağabeyini maket bıçağıyla vahşice katletti: Annesini tekmeyle yere serdi...

Gaziantep'te aile dramı! Ağabeyini maket bıçağıyla vahşice katletti: Annesini tekmeyle yere serdi...

Motosiklet kaskıyla vahşet! Yaşlı adam sadece uyarmak istemişti

Motosiklet kaskıyla vahşet! Yaşlı adam sadece uyarmak istemişti

Manisa'da kan donduran görüntüler! Kucağındaki bebeğe aldırış etmeden defalarca kez bıçakladı: Etraftakiler sadece izledi

Kucağında bebeği olmasına rağmen defalarca kez bıçaklandı!

Özgür Özel: "Bütün belediye başkanlarımıza tehditler geliyor"

Özgür Özel: "Bütün belediye başkanlarımıza tehditler geliyor"

Gıda denetimleri... Bakan Yumaklı duyurdu: "Denetliyor, takip ediyor, koruyoruz!"

Gıda denetimleri... Bakan Yumaklı duyurdu: "Denetliyor, takip ediyor, koruyoruz!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.