Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den '2026 Atılım Yılı' ziyaretleri! "Günü kurtaran değil geleceği kurtaran anlayışla devam"

Cumha'nın haberine göre, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye tarafından yürütülen büyük ölçekli projelerde gelinen son durumu yerinde incelemek amacıyla hafta sonu saha programı gerçekleştirdi. Cedidiye Kent Meydanı 2. Etap, Anıt Eser, Tuhafiyeciler Pazaryeri ve Fuar Alanı, Beltaş Sanayi Sitesi ile Zincirlikuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi projelerini ziyaret eden Özlü, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme programına BELTAŞ Genel Müdürü Erdem Yılmaz ile Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Okan Özkasap da katıldı. Heyet, şehir merkezinde ve farklı mahallelerde devam eden projelerin mevcut durumunu değerlendirerek inşaat sahalarında yürütülen çalışmaları yerinde gözlemledi.

CEDİDİYE KENT MEYDANI’NDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Başkan Özlü’nün ilk durağı cami, meydan ve çarşı konseptiyle planlanan Cedidiye Kent Meydanı Projesi’nin ikinci etabı oldu. Yakın zamanda temeli atılan proje kapsamında bedesten tarzında 51 dükkânın inşası sürüyor.

Yetkililer tarafından verilen bilgilere göre A Blok’ta bodrum kat imalatı tamamlanma aşamasına gelirken zemin kat çalışmalarına başlandı. B Blok’ta ise bodrum betonarme perdelerinin döküm işlemleri devam ediyor. İnşaatı BELTAŞ tarafından yürütülen projede dükkân satışlarının belirlenen liste fiyatı üzerinden sürdüğü bildirildi.

ANIT ESER PROJESİNDE TEMEL KAZISI TAMAMLANIYOR

Başkan Özlü, saha programı kapsamında Kültür Mahallesi’nde inşa edilecek Millet Bahçesi-2 alanı içerisinde yer alacak “Anıt Eser” projesinin yapılacağı alanda da incelemelerde bulundu.

Toplam 5 bin 900 metrekare inşaat alanına sahip olacak projede temel kazı çalışmalarının önümüzdeki hafta tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

TUHAFİYECİLER PAZARYERİ BAYRAM SONRASI AÇILACAK

Programın bir diğer durağı Aziziye Mahallesi’nde tamamlanan Tuhafiyeciler Pazaryeri ve Fuar Alanı oldu. 3 bin 800 metrekare kapalı alana sahip tesisin inşaatının tamamlandığı ve hizmete hazır hale getirildiği ifade edildi.

Pazaryerinde mescit, lavabo, zabıta noktası, otopark alanları ve çeşitli alışveriş noktaları yer alıyor. Şehrin üçüncü modern pazaryeri olarak planlanan ve fuar alanı olarak da kullanılacak tesisin açılışının Ramazan Bayramı sonrasında yapılmasının planlandığı bildirildi.

BELTAŞ SANAYİ SİTESİ BÜYÜYOR

Başkan Özlü, Beltaş Sanayi Sitesi’nde devam eden ikinci ve üçüncü etap inşaat çalışmalarını da yerinde inceledi. Yetkililer, toplam 20 blok ve 162 dükkânın yer alacağı etapların tamamlanmasıyla birlikte sanayi sitesindeki toplam dükkân sayısının 274’e ulaşacağını aktardı.

ZİNCİRLİKUYU İŞ MERKEZİ VE KÜTÜPHANESİ YÜKSELİYOR

Saha programının son durağı İstanbul Caddesi üzerinde yapımı süren Zincirlikuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi oldu. Depremde yıkılan ve yaklaşık 24 yıl atıl durumda kalan eski Basmacılar Çarşısı’nın bulunduğu alanda yükselen projede çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İncelemeye iş insanı ve yapı hissedarı Hakan Kuşcuoğlu da katıldı. Pencere montajlarının tamamlandığı binada iç bölüm çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Projenin ikinci ve üçüncü katlarının kütüphane olarak kullanılacağı kaydedildi.

Hafta sonunu saha ziyaretlerine ayıran Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Düzce’mizin her köşesine dokunmak, vatandaşlarımızın hayatını biraz daha kolaylaştırmak ve daha güzel bir şehir ortaya çıkarmak için kalıcı eserler meydana getirmeye devam edeceğiz. Günü kurtaran değil, geleceği kurtaran anlayışla çalışmaya devam.” ifadelerini kullandı.