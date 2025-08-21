HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Ela Leyla Umur Zafer Partisi’ni bırakıp AK Parti’ye geçti

Avukat Ela Leyla Umur, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılarak AK Parti’ye katıldı. Siyasi kulislerde, Umur’un en başından beri AK Parti’de yer almak istediği, ancak bazı engeller nedeniyle bu kararını ertelediği belirtiliyor.

Ela Leyla Umur Zafer Partisi’ni bırakıp AK Parti’ye geçti

Zafer Partisi’ninSuriyelilerle ilgili politikalarının giderek sertleşmesi Umur’un bu adımı atmasında etkili oldu. Bu politikaların Umur’un eşitlikçi değerleriyle çeliştiği ve AK Parti’ye geçişini hızlandırdığı konuşuluyor. Umur’un ailesinin AK Parti’nin kuruluşundan bu yana partiye verdiği destek de bu kararın arka planında yer alıyor. Ayrıca, kulislerde Umur’un Cumhurbaşkanı’na olan yakınlığının her zaman bilindiği ve bu durumun da AK Parti’ye geçişinde bir etken olduğu söyleniyor.

Ailesinin AK Parti ile Bağlantısı

Bursa’nın köklü ailelerinden birinin kızı olan Umur’un ailesi AK Parti’nin kuruluşundan bu yana partiyi destekliyor. Kulislerde, bu ailevi bağın Umur’un AK Parti’ye geçişinde bir faktör olduğu belirtiliyor. Umur’un çevresinde yardımsever biri olarak tanındığı ifade ediliyor.

Zafer Partisi ile Yollar Ayrıldı

Zafer Partisi’nde Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yapan Umur’un, partinin Suriyelilerle ilgili politikalarından rahatsız olduğu belirtiliyor. Kulislerde, bu politikaların ayrıştırıcı bulunduğu ve Umur’un AK Parti’nin daha birleştirici vizyonunu tercih ettiği konuşuluyor. Umur’un en başından beri AK Parti’ye yakın olduğu, ancak bazı engeller nedeniyle bu geçişi şimdi gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Hukuk Alanında Geniş Faaliyet

1989 Bursa doğumlu Ela Leyla Umur, hukuk ve siyaset alanlarında faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde hukuk büroları bulunan Umur, Ankara’daki ana ofisinin yanı sıra çeşitli şehirlerde hizmet veriyor. Üst düzey yöneticilerden işçilere kadar geniş bir müvekkil kitlesine hitap eden Umur, ceza davaları ve iş hukuku alanlarında çalışıyor. Ayrıca, ticaret hukuku, aile hukuku ve vergi hukuku gibi dallarda da faaliyet gösteriyor. Sınıf farkı gözetmeden hukuki hizmet sunduğu belirtilen Umur’un bu yaklaşımı, hukuk çevrelerinde biliniyor. Umur’un ülkede takip edilen kritik davalarda da rol aldığı biliniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sanayi sitesinde iş yeri yangını: Siyah dumanlar gökyüzünü kapladıSanayi sitesinde iş yeri yangını: Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
Serinlemek için denize giren 20 yaşındaki genç hayatını kaybettiSerinlemek için denize giren 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Zafer Partisi ak parti
En Çok Okunan Haberler
Banka hesabını unutanlara kötü haber!

Banka hesabını unutanlara kötü haber!

Fındık Kurdu Berna büyüdü! Dekolteli sahne tarzı olay oldu

Fındık Kurdu Berna büyüdü! Dekolteli sahne tarzı olay oldu

Muğla'da 12 saat sonra mucize! İHA'lar tespit etti: İki çocuk sağ bulundu

Muğla'da 12 saat sonra mucize! İHA'lar tespit etti: İki çocuk sağ bulundu

Türk askeri gidecek mi? 'Barış gücü' iddiasına yanıt geldi

Türk askeri gidecek mi? 'Barış gücü' iddiasına yanıt geldi

Mansur Yavaş isterse olur

Mansur Yavaş isterse olur

ABD Büyükelçiliğine satılınca, harekete geçilmişti! Karar bozuldu

ABD Büyükelçiliğine satılınca, harekete geçilmişti! Karar bozuldu

Diğer Haberler

CHP lideri Özgür Özel "Buradan bir balonu patlatmak zorundayız" deyip duyurdu: "Hayatımda duyduğum en büyük yalan"

CHP lideri Özgür Özel: "Hayatımda duyduğum en büyük yalan"

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Suriye Kara Hudut Kapılarından geçiş işlemleri başladı

Suriye Kara Hudut Kapılarından geçiş işlemleri başladı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak 'aday' önerisi! Ekrem İmamoğlu'nu taca attı: "CHP yeni bir isim belirlemeli"

Kılıçdaroğlu'ndan CHP için 'aday' önerisi! İmamoğlu ve Yavaş...

Bir Seçil Erzan vakası daha! CHP'li milletvekili çağrıda bulundu: 'Denetlenmeli'

Bir Seçil Erzan vakası daha! CHP'li milletvekili çağrıda bulundu: 'Denetlenmeli'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos paylaşımı

CHP lideri Özel 'İktidarla aynı komisyonda ne işiniz var?' diye soranlara yanıt verdi: "Komisyonda yer aldık, çünkü..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den komisyon açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.