Ela Leyla Umur Zafer Partisi’ni bırakıp AK Parti’ye geçti

Zafer Partisi’ninSuriyelilerle ilgili politikalarının giderek sertleşmesi Umur’un bu adımı atmasında etkili oldu. Bu politikaların Umur’un eşitlikçi değerleriyle çeliştiği ve AK Parti’ye geçişini hızlandırdığı konuşuluyor. Umur’un ailesinin AK Parti’nin kuruluşundan bu yana partiye verdiği destek de bu kararın arka planında yer alıyor. Ayrıca, kulislerde Umur’un Cumhurbaşkanı’na olan yakınlığının her zaman bilindiği ve bu durumun da AK Parti’ye geçişinde bir etken olduğu söyleniyor.

Ailesinin AK Parti ile Bağlantısı

Bursa’nın köklü ailelerinden birinin kızı olan Umur’un ailesi AK Parti’nin kuruluşundan bu yana partiyi destekliyor. Kulislerde, bu ailevi bağın Umur’un AK Parti’ye geçişinde bir faktör olduğu belirtiliyor. Umur’un çevresinde yardımsever biri olarak tanındığı ifade ediliyor.

Zafer Partisi ile Yollar Ayrıldı

Zafer Partisi’nde Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yapan Umur’un, partinin Suriyelilerle ilgili politikalarından rahatsız olduğu belirtiliyor. Kulislerde, bu politikaların ayrıştırıcı bulunduğu ve Umur’un AK Parti’nin daha birleştirici vizyonunu tercih ettiği konuşuluyor. Umur’un en başından beri AK Parti’ye yakın olduğu, ancak bazı engeller nedeniyle bu geçişi şimdi gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Hukuk Alanında Geniş Faaliyet

1989 Bursa doğumlu Ela Leyla Umur, hukuk ve siyaset alanlarında faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde hukuk büroları bulunan Umur, Ankara’daki ana ofisinin yanı sıra çeşitli şehirlerde hizmet veriyor. Üst düzey yöneticilerden işçilere kadar geniş bir müvekkil kitlesine hitap eden Umur, ceza davaları ve iş hukuku alanlarında çalışıyor. Ayrıca, ticaret hukuku, aile hukuku ve vergi hukuku gibi dallarda da faaliyet gösteriyor. Sınıf farkı gözetmeden hukuki hizmet sunduğu belirtilen Umur’un bu yaklaşımı, hukuk çevrelerinde biliniyor. Umur’un ülkede takip edilen kritik davalarda da rol aldığı biliniyor.