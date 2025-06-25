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Evde F1 heyecanı başlasın! LEGO Speed Champions Williams Racing FW46 F1 Yarış Arabası indirimde
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Evde F1 heyecanı başlasın! LEGO Speed Champions Williams Racing FW46 F1 Yarış Arabası indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Bir yarış tutkunuysanız, çocukken koltuk minderlerinden pist yapmışlığınız vardır. Belki bir kumanda, belki bir LEGO parçası yetmiştir hayalinizdeki arabayı sürmeye... İşte tam da o heyecanı yeniden yaşatan bir set bu. Hem çocuklar hem de yetişkinler için gerçek yarış keyfini eve taşıyor. Üstelik şu an indirimdeyken, küçük bir mutluluğu kutuya sığdırmak daha da kolay. İşte detaylar...

Hız tutkunuzu küçük parçalarda yaşamak ister misiniz? Formula 1’in heyecanını evinize taşıyan bu özel LEGO seti, sadece çocukların değil her yaştan yarış severin ilgisini çekecek türden. Gerçek bir yarış arabasının detaylarına sahip olmasıyla koleksiyon değeri taşıyor, yapım süreci boyunca da zihni dinlendiriyor. Üstelik LEGO Speed Champions Williams Racing FW46 F1 Yarış Arabası şu anda kısa süre için indirim ile satışta! Ürün ile ilgili merak edilen tüm özellikler içeriğimizde...

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LEGO Speed Champions Williams Racing FW46 F1 Yarış Arabası

LEGO Speed Champions Williams Racing FW46 F1 Yarış Arabası

Formula 1 tutkunlarını heyecanlandıracak LEGO® Speed Champions Williams Racing FW46 F1 Yarış Arabası seti, hem çocuklar hem de yetişkin koleksiyoncular için gerçekçi bir yarış deneyimi sunuyor. 263 parçadan oluşan ürün, 2024 sezonuna ait detaylara sadık kalarak tasarlanmış; halo barı, geniş Pirelli lastikleri, sponsor çıkartmaları ve arka kanadıyla dikkat çekiyor. Setle birlikte gelen sürücü minifigürü kokpite yerleştirilerek yarış senaryoları canlandırılabiliyor. LEGO Builder uygulaması ile dijital olarak da inşa edilebiliyor. Yarış arabasını hem oyun hem de sergileme amaçlı kullanabilirsiniz.

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Bu içerik 24 Haziran 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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LEGO oyuncak
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