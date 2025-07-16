Fiyatı 2 bin 172 TL'ye düştü! Adidas Terrex Tracerocker 2 Gtx Outdoor Ayakkabı'da fırsat

Doğada vakit geçirmeyi seviyor, yaz kış en zorlu koşullarda sizi yarı yolda bırakmayacak bir ayakkabı arıyorsanız doğru yerdesiniz. Doğanın zorluklarıyla baş etme konusunda ihtiyaç duyduğunuz tüm özellikleri bir araya getiren Adidas Terrex Tracerocker 2 Gtx Outdoor Ayakkabı ile tanışmaya hazır olun. Konforlu yapısı ve üstün performansıyla öne çıkan bu ayakkabı bugüne özel 800 TL'yi aşan indirimiyle sizi bekliyor. İşte detaylar...

Adidas Terrex Tracerocker 2 Gtx Outdoor Ayakkabı

Adidas Terrex Tracerocker 2 GTX, özellikle doğa yürüyüşleri ve hafif dağcılık gibi aktiviteler için tasarlanmış bir outdoor ayakkabı olarak karşımıza çıkıyor. Bu model, konfor, dayanıklılık ve performansı bir araya getirerek kullanıcılara çeşitli arazilerde etkili bir deneyim sunmayı hedefliyor. Ayakkabının üst kısmında yer alan GORE-TEX membranı, su geçirmezlik sağlayarak ayakların kuru kalmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda nefes alabilirlik sunarak teri dışarı atıyor. Terrex Tracerocker 2, zemin tutuşunu artıran kauçuk bir dış tabana sahip. Bu, kaygan ve engebeli zeminlerde güvenli bir yürüyüş sağlıyor. Ayakkabının iç kısmında yer alan yastıklama unsurları, uzun yürüyüşlerde rahatlık sağlayarak ayakların yorgunluğunu azaltıyor. Özel tasarlanmış taban deseni, kayma direncini artırarak farklı arazilerde güvenli bir yürüyüş imkanı sunuyor. Ayrıca, ayakkabının yapısıankle (bilek) destek sağlayarak dengeyi artırıyor. Adidas Terrex Tracerocker 2 GTX, doğa ile iç içe vakit geçirmeyi seven herkes için ideal bir seçim.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kaliteli ve kullanışlı, seçtiğim numara tam oldu ayağıma."

"Kalıbının dar olması dışında herhangi bir sorun yok. Ürün hafif su geçirmiyor sağlam ve konforlu özellikle gore-tex olmasını hissettiriyor hem az terletiyor hem de soğuk havada sıcak tutuyor yağmurlu havada su geçirmiyor. Ayrıca buzlu ve karlı zeminlerde tabanı kaydırmıyor."

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Bu içerik 16 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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