Fiyatı 2 bin 769 TL'ye düştü! Puma Rebound Bot günün fırsatı oldu

Herkesin dolabında olması gereken bazı klasikler vardır: kaliteli bir jean, kırışmayan beyaz bir gömlek, siyah blazer ceket, şişme mont, su geçirmez bot, hakiki deri ayakkabı... Liste böyle uzayıp gider. Bugün olmazsa olmaz bir ürünle karşınızdayız: Puma Rebound Bot! Bu spor botu, herkesin ayakkabı dolabında olması gereken bir klasik yapan, hakiki deri ve rahat olmasının yanı sıra rengi! Çöl tozu ve Alp dağlarının göz kamaştıran kar rengini yansıtan; kahverengi, bej ve beyazın doğal, dengeli ve zarif bileşimini sunan bu bot yaptığınız tüm kombinlere uyum sağlayacak ve vazgeçilmeziniz olacak. Günün Fırsatları'na özel indirimli fiyatıyla öne çıkan bu bota bir şans vermek isterseniz detaylar aşağıda...

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Puma Rebound Abrupt Desert Dust Alpine Snow Gum Bot

Puma Rebound modelinin bot görünümlü bir versiyonu olan bu ayakkabı, yastıklama ve destek sağlayan konfor artırıcı özellikleriyle bilinir. Farklı yüzeylerde rahat bir yürüyüş sunmak için tasarlanan bot hakiki deri malzemesiyle öne çıkar. Kauçuk tabanı, kaymazlık ve iyi bir tutuş sağlar. Spor yaparken ya da günlük hayatta güvenle giyebileceğiniz bu ayakkabı, sıcak ve soğuk tonların birleşiminden oluşan renk tasarımıyla tüm kombinlere uyar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Hem uyum hem de konfor açısından çok beğendim."

"Beklentilerimi aşan kaliteli ürün."

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Bu içerik 24 Şubat 2025 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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