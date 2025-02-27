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Fiyatı 2 bin 769 TL'ye düştü! Puma Rebound Bot günün fırsatı oldu
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Fiyatı 2 bin 769 TL'ye düştü! Puma Rebound Bot günün fırsatı oldu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
27.02.2025 15:14
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Tüm kombinlerinize uyum sağlayacak, üç özel rengin bir araya gelmesinden oluşan Puma Rebound Bot, konforlu bir bot arayanların favorisi olmaya aday! Kullanıcılarından tam not almayı başaran bu bot, beklentilerinizi karşılamanın da ötesinde aşacak! Bugüne özel indirimli fiyatıyla öne çıkan bot içeriğimizde sizi bekliyor.

Herkesin dolabında olması gereken bazı klasikler vardır: kaliteli bir jean, kırışmayan beyaz bir gömlek, siyah blazer ceket, şişme mont, su geçirmez bot, hakiki deri ayakkabı... Liste böyle uzayıp gider. Bugün olmazsa olmaz bir ürünle karşınızdayız: Puma Rebound Bot! Bu spor botu, herkesin ayakkabı dolabında olması gereken bir klasik yapan, hakiki deri ve rahat olmasının yanı sıra rengi! Çöl tozu ve Alp dağlarının göz kamaştıran kar rengini yansıtan; kahverengi, bej ve beyazın doğal, dengeli ve zarif bileşimini sunan bu bot yaptığınız tüm kombinlere uyum sağlayacak ve vazgeçilmeziniz olacak. Günün Fırsatları'na özel indirimli fiyatıyla öne çıkan bu bota bir şans vermek isterseniz detaylar aşağıda...

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Puma Rebound Abrupt Desert Dust Alpine Snow Gum Bot

Adsız tasarım - 2025-02-27T144702.728

Puma Rebound modelinin bot görünümlü bir versiyonu olan bu ayakkabı, yastıklama ve destek sağlayan konfor artırıcı özellikleriyle bilinir. Farklı yüzeylerde rahat bir yürüyüş sunmak için tasarlanan bot hakiki deri malzemesiyle öne çıkar. Kauçuk tabanı, kaymazlık ve iyi bir tutuş sağlar. Spor yaparken ya da günlük hayatta güvenle giyebileceğiniz bu ayakkabı, sıcak ve soğuk tonların birleşiminden oluşan renk tasarımıyla tüm kombinlere uyar.

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Bu içerik 24 Şubat 2025 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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