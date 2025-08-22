Huawei teknolojinin zirvesini Türkiye’ye taşıdı: MatePad 11.5, Pura 80 serisi ve yeni nesil router’lar

Huawei, akıllı telefon, tablet ve bağlantı teknolojileri alanındaki iddiasını en üst seviyeye taşıyor. Her bir ürün, kendi kategorisinde devrim niteliğinde özellikler sunarak kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler getiriyor. Huawei, teknolojinin zirvesini temsil eden bu üç ürünü, Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Avrupa CEO’su Tony Rong’un katkılarıyla tanıttı.

Huawei MatePad 11.5: Eğitim ve Eğlencenin Yeni Gözdesi



Huawei, profesyoneller ve yaratıcı kullanıcılar için tasarladığı en yeni tableti HUAWEI MatePad 11.5 (2025) ile tablet deneyimini yeniden tanımlıyor. Cihazın en dikkat çekici özelliği olan ve "kâğıt dokulu ekran" olarak tanımlanan PaperMatte ekran teknolojisi, yansımaları azaltarak parlak ışık altında dahi net bir görüntü sunuyor ve uzun süreli kullanımlarda göz konforunu ön planda tutuyor. Ultra ince ve hafif bir tasarımla güçlü donanımı bir araya getiren MatePad 11.5, çizim yapmaktan not almaya, e-kitap okumaktan PDF üzerinde çalışmaya kadar geniş bir kullanım yelpazesi için benzersiz bir deneyim vadediyor.

Segmentindeki rekabette iddialı bir konumda olan HUAWEI MatePad 11.5 (2025), kullanıcılara kutudan çıktığı andan itibaren eksiksiz bir üretkenlik çözümü sunuyor. Rakip modellerden farklı olarak klavye ve kalemin ürünün yanında sunulması, onu özellikle eğitim ve iş odaklı kullanıcılar için cazip kılıyor. Samsung Galaxy Tab S10 FE modeline kıyasla daha yüksek ekran yenileme hızıyla akıcı bir görsel deneyim sağlarken, Apple iPad A16 gibi modellere göre daha ulaşılabilir bir fiyat noktasında yer alıyor. AppGallery ve Google uygulamaları desteğiyle çok yönlü bir kullanım sunan tablet, premium özellikleri bütçe dostu bir fiyatla birleştirerek kendi segmentinde değeri en yüksek cihazlardan biri olarak öne çıkıyor.

Huawei MatePad 11.5 hakkında daha fazla bilgi için:

https://consumer.huawei.com/tr/tablets/matepad-11-5-2025/buy/?utm_source=media&utm_medium=press_release&utm_campaign=2025_matepad115_mkt

Huawei Pura 80 Serisi: Mobil Fotoğrafçılığın Yeni Şampiyonları



Huawei’nin estetik ve teknolojiyi birleştirdiği yeni Pura 80 Serisi, Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra modelleriyle mobil fotoğrafçılıkta yeni bir çağ başlatıyor. Serinin zirvesindeki Huawei Pura 80 Ultra, bağımsız değerlendirme kuruluşu DXOMARK tarafından 175 puanla dünyanın en iyi mobil kamerası olarak tescillendi. Bu başarıyı, sektörde bir ilk olan Değiştirilebilir Çift Telefoto Kamera sistemine borçlu. Bu sistem, 3.7x ve 9.4x optik zoom arasında akıllıca geçiş yaparak en uzak detayları bile inanılmaz bir netlikle yakalıyor. 1 inçlik Ultra Aydınlatma HDR ana kamerası ve f/1.6-f/4.0 arasında değişebilen fiziksel diyafram açıklığı, her ışık koşulunda profesyonel kalitede sonuçlar sunarken, cihazın dayanıklılığı ise İkinci Nesil Kristal Zırh Kunlun Cam ile güvence altına alınıyor.

Serinin diğer güçlü üyesi Huawei Pura 80 Pro ise Türkiye'de ön satışa çıktığı ilk günden itibaren rekor ilgi gördü. 1 inçlik devasa Ultra Aydınlatma Kamerası ve değişken diyafram açıklığı ile özellikle düşük ışık koşullarında olağanüstü bir performans sergileyen model, "Parlak Kırmızı" rengiyle stokları eriterek gücü ve zarafeti bir arada arayanların tercihi oldu.

Huawei Pura 80 Serisi hakkında daha fazla bilgi için:

https://consumer.huawei.com/tr/phones/pura80-ultra/?utm_source=media&utm_medium=press_release&utm_campaign=2025_pura80ultra_mkt

Huawei WiFi X1 Pro: Kesintisiz ve Güçlü Bağlantı



Evde internet deneyimini yeniden tanımlayan Huawei, Wi-Fi 7 teknolojisine sahip yeni premium mesh router’ı WiFi X1 Pro’yu tanıttı. Özellikle çok katlı evler için tasarlanan bu model, 200 m²’ye kadar geniş bir kapsama alanı sunuyor. Katlar arası güçlü kapsama sağlayan özel mesh anteni sayesinde evin her köşesinde kesintisiz ve stabil bir bağlantı sağlarken, Reddot 2025 ve IF Design gibi prestijli ödüllere sahip şık tasarımıyla ev dekorasyonuna uyum sağlıyor. Huawei AI Life uygulaması üzerinden birkaç adımda kolayca kurulan router, kullanıcı dostu bir yönetim deneyimi sunuyor.

Huawei WiFi X1 Pro hakkında daha fazla bilgi için:

https://consumer.huawei.com/tr/routers/x1-pro/buy/?utm_source=media&utm_medium=press_release&utm_campaign=2025_wifimeshx1_mkt

Huawei'nin en yeni teknoloji harikası ürünleri hakkında daha fazla bilgi almak ve satın almak için Huawei Online Mağaza’yı ve yetkili satış noktalarını ziyaret edebilirsiniz.