İran ABD'yi mi vuracak? Bölgedeki üsler alarma geçti, savaş gemileri geliyor

İsrail'in İran'a yönelik şok saldırısı tüm dünyanın gündemine oturdu. 20'den fazla kritik askeri ismin öldürüldüğü saldırılar sonrası ABD Başkanı Donald Trump "Muhteşem bir saldırı" ifadelerini kullanırken; İran ise İsrail ve ABD'yi sorumlu tutmuştu.

İSRAİL'İ FÜZE YAĞMURUNA TUTTU

İntikam yeminleri eden Tahran, dün gece misilleme yaptı ve İsrail kentlerine füze yağdırdı. Demir Kubbe zaman zaman yetersiz kalırken, saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu açıklandı.

İRAN'IN BİR SONRAKİ HEDEFİ ABD Mİ?

İran'ın ise durmaya niyeti olmadığı ve söz konusu savaşı daha da büyütmeye niyetli olduğu belirtildi. Tahran yönetiminin bir sonraki hedefinin ABD olacağı konuşulurken; Orta Doğu'daki ABD üslerini vurabileceği iddia edildi.

TRUMP ALARMA GEÇTİ

İki ABD'li yetkili, ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki Washington hükümetinin, Orta Doğu'daki askeri güçlerini, İran'ın İsrail'in saldırılarına cevap verme ihtimali üzerine yeniden dizayn ettiği bilgisini paylaştı.

ABD GEMİLERİNE TALİMAT VERİLDİ

İsmini paylaşmak istemeyen yetkililere göre, ABD donaması, balistik füzelere karşı savunma kabiliyetine sahip USS Thomas Hudner isimli savaş gemisinin Akdeniz'in doğusuna doğru ilerlemesini emrederken, ikinci bir geminin de göreve hazır olması yönünde talimat verdi.

Yetkililer ayrıca Trump'ın, söz konusu durumu görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilileriyle bir araya geldiğini belirtti.

ABD Donanmasının Orta Doğu'da konuşlanan savaş gemileri, 1 Ekim 2024'te İran'ın İsrail'e misilleme olarak ateşlediği 200'den fazla füzenin etkisiz hale gelmesinde görev almıştı.

İSRAİL'İN GERÇEK AMACI DA BU!

Öte yandan ABD ile İran arasında bir anlaşma umudu doğmuşken, İsrail’in saldırılarının arkasındaki niyet tartışılıyor.

Yapılan analizlere göre, İsrail’in amacı İran’la kalıcı bir çatışma başlatıp ABD’yi savaşa çekmek.

Alfred Deakin Enstitüsü Ortadoğu Çalışmaları Forumu Direktörü Shahram Akbarzadeh, “İsrail, çatışma başladığında ABD'nin güvenlik taahhüdüne güveniyor. Böylece ABD kaçınılmaz şekilde sürüklenecek” dedi.