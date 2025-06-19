İran bu kez gündüz vurdu! Hastane ve İsrail borsa binası isabet aldı... Çok sayıda yaralı var

İran-İsrail savaşının 7. günü karşılıklı saldırılarla başladı. İsrail ordusu, İran'a ait Arak nükleer tesisine yönelik saldırı başlatırken, sabah saatlerinde İran'dan misilleme geldi. İran, İsrail'e yönelik yeni füze saldırısı başlatırken; İsrail'in çok sayıda kentinde sirenler çaldı. Halka sığınaklara inme çağrısı yapıldı.
Siren seslerinin ardından Tel Aviv ve Kudüs'te şiddetli patlamalar yaşandı. Şiddetli patlamalar sonrası büyük yıkımların yaşandığı gözlemlendi.
İsrail ordusu, saldırıda çok sayıda noktanın isabet aldığını kaydetti.
Ordunun açıklamasında, İsrail'in güneyindeki en büyük hastane olan Beersheba'daki Soroka Hastanesi'ni de saldırıda vurulduğu ifade edildi.
Tel Aviv'in doğusundaki İsrail borsasının merkez binasının da saldırıda vurulduğu duyuruldu.
O anlar kameraya yansıdı:
Füzelerin isabet ettiği yerlerde yıkımlar olduğu öğrenilirken en az 40 İsrailli yaralandı. Enkaz altında kalanların olduğu belirtiliyor.
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