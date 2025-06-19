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İran bu kez gündüz vurdu! Hastane ve İsrail borsa binası isabet aldı... Çok sayıda yaralı var

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Devrim Karadağ

İran ve İsrail arasında çatışma giderek şiddetlenirken; savaşın 7. günü çok hareketli başladı. İsrail ordusu Ara nükleer tesisine hava saldırısı başlattığını duyururken; söz konusu saldırı sonrası İran'dan sert bir misilleme geldi. Tel Aviv ve Kudüs'te şiddetli patlamalar yaşanırken, atılan füzeler, hastane ve borsa binasına isabet etti. Çok sayıda yaralının olduğu ifade ediliyor.

İran-İsrail savaşının 7. günü karşılıklı saldırılarla başladı. İsrail ordusu, İran'a ait Arak nükleer tesisine yönelik saldırı başlatırken, sabah saatlerinde İran'dan misilleme geldi. İran, İsrail'e yönelik yeni füze saldırısı başlatırken; İsrail'in çok sayıda kentinde sirenler çaldı. Halka sığınaklara inme çağrısı yapıldı.

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İSRAİL KENTLERİNDE ŞİDDETLİ PATLALAMALAR

Siren seslerinin ardından Tel Aviv ve Kudüs'te şiddetli patlamalar yaşandı. Şiddetli patlamalar sonrası büyük yıkımların yaşandığı gözlemlendi.

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HASTANE BİNASI İSABET ALDI

İsrail ordusu, saldırıda çok sayıda noktanın isabet aldığını kaydetti.

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Ordunun açıklamasında, İsrail'in güneyindeki en büyük hastane olan Beersheba'daki Soroka Hastanesi'ni de saldırıda vurulduğu ifade edildi.

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İSRAİL BORSA BİNASI DA VURULDU

Tel Aviv'in doğusundaki İsrail borsasının merkez binasının da saldırıda vurulduğu duyuruldu.

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O anlar kameraya yansıdı:

EN AZ 40 YARALI VAR

Füzelerin isabet ettiği yerlerde yıkımlar olduğu öğrenilirken en az 40 İsrailli yaralandı. Enkaz altında kalanların olduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail savaş
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