HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Jet Luck’ta final: En iyi fikirler Halkbank’ta yarıştı

Halkbank’ın girişimcilere yönelik olarak düzenlediği Jet Luck yarışmasının finali İstanbul Finans Merkezi Halkbank Kuleleri’nde gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen girişimciler, iş fikirlerini yalnızca 50 saniyelik bir “asansör konuşması” ile jüriye anlattı.

Jet Luck’ta final: En iyi fikirler Halkbank’ta yarıştı

Ödül töreninde konuşan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, “Girişimcilerimizin desteklenmesini stratejik bir öncelik olarak ele alıyor; yenilikçi fikirlerin hayata geçmesi için çok boyutlu ve bütüncül destekler sunuyoruz.” dedi.

İstanbul Finans Merkezi Halkbank Kuleleri’nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Jet Luck yarışmasında yeni nesil dijital teknolojilerden sürdürülebilirlik çözümlerine, yenilenebilir enerjiden sağlık teknolojilerine kadar farklı alanlarda geliştirilen projeler sahne aldı.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 12 girişimci, iş fikirlerini 50 saniye süren asansör yolculuğu sırasında jüriye etkili bir şekilde sunarak finale kalma mücadelesi verdi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda girişimcilerin tamamı sunum aşamasına yükselmeye hak kazandı.

Yenilikçi fikirleri görünür kılmayı hedefleyen yarışmaya ilişkin konuşan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, “Fikirlerinizle yarınlarımızı bugünden inşa etmektesiniz. Projeleriniz, ekonomik değer üretmenin yanı sıra topluma, çevreye ve gelecek nesillere dokunan birer vizyon taşımaktadır. Sizler ülkemizin istikbalisiniz. Yüksek enerjiniz ve insanlığa fayda sağlama arzunuzla, dünyadaki hızlı değişimi sadece izlemekle kalmıyor, onun bizzat parçası oluyorsunuz. Biz de Halkbank olarak 88 yıllık köklerimizden aldığımız güçle, birçok alanda olduğu gibi girişimcilik alanında da sizlerin azmini ve heyecanını paylaşmaktayız. Girişimcilerimizin desteklenmesini stratejik bir öncelik olarak ele alıyoruz. Yenilikçi fikirlerin hayata geçmesi için çok boyutlu ve bütüncül destekler sunuyoruz” dedi.

Kazananlar belli oldu

Jet Luck’ta final: En iyi fikirler Halkbank’ta yarıştı 1

Finalistlerin fikirleri; yenilikçilik, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve toplumsal etki kriterleri doğrultusunda çok boyutlu bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Ardından final puanlamalarıyla ilk üç sıradaki girişimler belirlendi. Jet Luck yarışmasında birinciliği, tarım, gıda ve sürdürülebilirlik alanında “Fishgramer” adlı girişimiyle Merve Büşra Ayık kazanırken; ikinciliği, robotik ve mekatronik alanında “Munulus” adlı girişimiyle Buğra Tosun elde etti. Üçüncülük ise medikal, sağlık alanında “HIST” adlı girişimiyle Fatih Karakaya’nın oldu. Dereceye giren girişimcilere maddi ödüller takdim edildi.

Alanında Öncü İsimlerden Oluşan Seçici Kurul

Jet Luck’ta final: En iyi fikirler Halkbank’ta yarıştı 2

Jet Luck yarışmasının bu yılki jürisi, iş dünyası, kamu ve akademi dünyasından saygın isimlerin bir araya gelmesiyle oluşturuldu. Jüri üyeleri arasında Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi İrem Bayraktar Aksakal, Bilişim Vadisi​Genel Müdürü Erkam Tüzgen, İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ve KOSGEB Başkan Yardımcısı Selim Serkan Ercan yer aldı.

Dereceye giren girişimler;

1 - Fishgramer - Merve Büşra Ayık

2 - Munulus - Buğra Tosun

3 - HIST - Fatih Karakaya

Anahtar Kelimeler:
Girişimcilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.