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Kahreden haber! Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım şehit oldu

Şırnak İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım şehit oldu. Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından verdi.

Kahreden haber! Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın icra edilen bir operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olduğunu bildirdi.

BAKAN YERLİKAYA: "MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım, icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

Kaynak: AA
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şehit Şırnak
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