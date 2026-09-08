Kılıçdaroğlu’nun “siyasi tutuklu değil” sözleri sonrası Dilek İmamoğlu’ndan sert yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı açıklama gündem oldu. Kılıçdaroğlu’nun “Siyasi tutuklu değil” sözlerine Dilek Kaya İmamoğlu’ndan isim vermeden yanıt geldi.

“18 AYDIR SİYASİ BİR REHİNE”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilek İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“14 yaşındaki kızımın ve iki oğlumun babası, sevgili eşim Ekrem İmamoğlu tam 18 aydır siyasi bir rehine olarak özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır. Bu gerçeği görüp, bildiği halde; kirli oyunların peşinden giderek hakikati çarpıtmaya çalışan, üstelik toplumun karşısına çıkıp gerçek dışı sözler söyleme cüretini gösterenleri Allah’a havale ediyorum.”

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Euronews Türkçe’ye konuşan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu siyasi tutuklu olarak görmediğini belirterek, “Siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil” demişti. İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesiyle hakkındaki davaların birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, buna karşın tutuklanmasını doğru bulmadığını da söylemişti.