Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Klasik fırçalara "elveda" demenin zamanı! Oral-B elektrikli diş fırçaları Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirimde
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Klasik fırçalara "elveda" demenin zamanı! Oral-B elektrikli diş fırçaları Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülümsemenin gücü sadece estetikte değil, özgüvende de saklı. Dişlerine iyi bakmak, kendine iyi bakmanın en basit yollarından biri. Oral-B’nin ileri teknolojili fırçaları, klasik fırçaların ulaşamadığı noktalara kolayca erişerek ağız bakımını bir üst seviyeye taşıyor. Üstelik her kullanımda diş hekimi sonrası temizlik hissi yaşatıyor. Şimdi bu profesyonel deneyimi evine taşımak için Prime Alışveriş Festivali fırsatlarını kaçırma. İşte detaylar...

Güne sağlıklı bir gülümsemeyle başlamak, sandığından çok daha kolay. Diş bakımını rutinden keyifli bir alışkanlığa dönüştüren Oral-B elektrikli diş fırçaları, şimdi Prime Alışveriş Festivali’ne özel indirimlerle karşında. Dakikalar içinde profesyonel temizlik hissi sunan bu akıllı fırçalar, hem zaman kazandırıyor hem de diş sağlığına özen göstermeyi zahmetsiz hale getiriyor. Eğer uzun zamandır diş fırçanızı yenilemeyi düşünüyorsanız, şimdi tam zamanı diyebiliriz. İndirimdeki Oral-B modellerini sizin için bir araya getirdik. Detaylar içeriğimizde...

1. Oral-B Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası Vitality Pro 2'li Siyah ve Lila Avantaj Paketi

Klasik fırçalara "elveda" demenin zamanı! Oral-B elektrikli diş fırçaları Prime Alışveriş Festivali ne özel indirimde 1

Kullananlar ne diyor?

  • "Çok uygun fiyata performansı çok iyi bir diş fırçası. Elde çok ağır olmayan kullanımı gayet ergonomik bir cihaz. En güzel kısmı da şarjının çok uzun süre gitmesi. Tek şarj iki cihaz zorlanır mıyız diye düşünmüştüm ama şimdi yerden tasarruf sağladığı için de ayrıca memnunum. Dişleri diğer diş fırçasına göre daha kısa sürede temizliyor. Genel de ikinci kademede kullanıyorum ama üçüncü kademe de dişleri çok yormuyor. Eşim de ben de çok memnunuz."
  • "Ürün gerçekten beklentimin üzerinde çıktı. Temizlik performansı çok başarılı, kısa sürede dişlerdeki plakları ve lekeleri hissettirir şekilde yok ediyor. Kullanımı kolay, şarjı da uzun süre gidiyor. Daha önce manuel fırça kullanıyordum, bunun farkı çok net anlaşılıyor. Ağzımın her köşesine rahatça ulaşıyor ve fırçaladıktan sonra ferahlık hissi veriyor. Kesinlikle verdiğim parayı hak ediyor. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

2. Oral-B iO 2 Siyah Diş Fırçası - Seyahat kabı ile

Klasik fırçalara "elveda" demenin zamanı! Oral-B elektrikli diş fırçaları Prime Alışveriş Festivali ne özel indirimde 2

Kullananlar ne diyor?

  • "Gayet düzgün bir şekilde geldi.Bu modelin özellikleri de gayet yeterli. 3 hız ayarı var,şarjı oldukça iyi dayanıyor.Seyahat kutusu kesinlikle gerekli."
  • "Çoğunlukla en hafif modda kullanıyorum. Manuele göre gerçekten dişlerimde çok daha uzun sürede plak oluşuyor, bu yüzden çoğu zaman günde 1 kez kullanıyorum. Dişlerimdeki lekeleri ve tartarları çıkardı (leke olan yerde biraz bekletmek lazım sadece), diş eti ağrımı geçirdi. Bundan dolayı kesinlikle fiyatını hak ediyor."
Ürünü İncele

3. Oral-B iO 2 Şarjlı Diş Fırçası Seti 2'li - Gece Siyahı/Yeşil

Klasik fırçalara "elveda" demenin zamanı! Oral-B elektrikli diş fırçaları Prime Alışveriş Festivali ne özel indirimde 3

Kullananlar ne diyor?

  • "İlk kullanımda bile farkı belli oluyor. Eksi yönü yedek başlığı diğer modeller ile uyumlu değil yedek başlık alırken iO uyumlu başlık almanız. Çok bastırırsanız kırmızı ışık yanıp sizi uyarıyor dahada zorlarsanız duruyor. Memnun kaldım. Teşekkürler."
  • "Sessiz kaliteli."
Ürünü İncele

4. Oral-B iO 2 Siyah Diş Fırçası - Yeşil, Seyahat Kabı ile

Klasik fırçalara "elveda" demenin zamanı! Oral-B elektrikli diş fırçaları Prime Alışveriş Festivali ne özel indirimde 4

Kullananlar ne diyor?

  • "Dişlerimi çok güzel temizledi çok kullanışlı ve pratik dişlerimi fırçalamaya teşvik ediyor rahat kullanımından dolayı."
  • "Diş sağlığım için doktor tavsiyesi üzerine aldım."
Ürünü İncele

5. Oral-B iO - 6 Şarjlı Diş Fırçası 2’li Set Beyaz/Pembe

Klasik fırçalara "elveda" demenin zamanı! Oral-B elektrikli diş fırçaları Prime Alışveriş Festivali ne özel indirimde 5

Kullananlar ne diyor?

  • "Çok kullanışlı ve yeterli, daha üst versiyonlarına hiç gerek yok."
  • "Bugüne kadar dişlerimi fırçaladığımı sanıyormuşum. Bu fırçayla istediğim ve gerekli olan seviyeye ulaştım.. özellikle dişlerimin nerelerini ne kadar fırçaladığımı göstermesi çok güzel."
Ürünü İncele

6. Oral-B IO7s Safir Mavi Elektrikli Diş Fırçası

Klasik fırçalara "elveda" demenin zamanı! Oral-B elektrikli diş fırçaları Prime Alışveriş Festivali ne özel indirimde 6

Kullananlar ne diyor?

"Ben memnun kaldım. Güzel bir cihaz. Özellikle dişlerin iç kısımları için harika. Sizi yormadan dişi fırçalıyorsunuz. "

"Ürünün kalitesi çok iyi tavsiye ederim."

Ürünü İncele

7. Oral-B iO - 7 Şarjlı Diş Fırçası 2’li Set Siyah/Beyaz

Klasik fırçalara "elveda" demenin zamanı! Oral-B elektrikli diş fırçaları Prime Alışveriş Festivali ne özel indirimde 7

Kullananlar ne diyor?

  • "Yaklaşık 12 yıldır oral b döner başlıklı diş dırçalarının muhtelif ürünlerini kullandım. Bu aldığım en üst düzey diş fırçası. Mucize beklemeyin, dişleriniz daha beyaz olmayacak ama fırçalama alışkanlığınızı daha düzgün bir hale getirecek ve size konfor sağlayacak. Döner başlıklı diş fırçalarınıza geçerseniz manuel diş fırçalarını kullanmak artık zor gelebilir."
  • "O kadar iyi temizliyor ki kesinlikle tavsiye ederim. Pro serisine göre io serisi çok çok kaliteli ve güzel kesinlikle alın,Detaylı diş temizliği yapıyor ve resmen parlatıyor düzenli kullanımda şiddetle tavsiye ediyorum."
Ürünü İncele

8. Oral-B Pro Series 1 Pembe Elektrikli Diş Fırçası

Klasik fırçalara "elveda" demenin zamanı! Oral-B elektrikli diş fırçaları Prime Alışveriş Festivali ne özel indirimde 8

Kullananlar ne diyor?

  • "Çok memnunum ,iyi ki almışım.Klasik fırça ile uğraşmaktansa kendi kendine temizliyor."
  • "Vitality 100 ile aralarında görsel dışında hiçbir fark yok boşuna fazladan para vermeyin."
Ürünü İncele

9. Oral-B AquaCare Series 4 Ağız Duşu

Klasik fırçalara "elveda" demenin zamanı! Oral-B elektrikli diş fırçaları Prime Alışveriş Festivali ne özel indirimde 9

Kullananlar ne diyor?

  • "Gayet iyi ve kullanışlı bir ürün. Su haznesine su rahatlıkla doldurulabiliyor. Su haznesinin küçük olması bu nedenle bir sorun yaratmadı tam aksine ürünün boyutu da küçüldüğünden dolayı kapladığı az yer açısından fayda sağlıyor."
  • "Tam detaylı bir temizlik icin su deposunu en az iki defa doldurmak gerekli. (kullanılan suyun oda sıcaklığında olması tavsiye olunur) Otomatik diş fırçaları gibi 3 ayda bir uç değiştirmeye gerek yok ama aile fertleri icin ayrı ayrı uç almanız hijyen açısından gerekli."
Ürünü İncele

10. Oral-B Ağız Sağlığı Merkezi Ağız Duşu

Klasik fırçalara "elveda" demenin zamanı! Oral-B elektrikli diş fırçaları Prime Alışveriş Festivali ne özel indirimde 10

Kullananlar ne diyor?

  • " Oldukça iyi bir ürün, çok memnunum."
  • "Gerçekten de çok iyi bir temizlik yapıyor. Oral-B elektrikli diş fırçam olmasına rağmen bu ağız duşu sayesinde fırçanın ulaşamadığı yerler de temizleniyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 7 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
oralbi şarjlı diş fırçası
İş birliği İçerikleri
Ömür boyu garanti! Stanley termoslarda indirim başladı

Ömür boyu garanti! Stanley termoslarda indirim başladı

LEGO® Technic Ferrari Daytona SP3 indirime girdi

LEGO® Technic Ferrari Daytona SP3 indirime girdi

Evinizde barista kalitesinde kahve içmenin yolu!

Evinizde barista kalitesinde kahve içmenin yolu!

Bu ürünleri alanların ortak yorumu: "Keşke önceden alsaydım!"

Bu ürünleri alanların ortak yorumu: "Keşke önceden alsaydım!"

Jack & Jones boxer setlerinde %30'a varan indirim başladı

Jack & Jones boxer setlerinde %30'a varan indirim başladı

Hem hafif hem şık! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

Hem hafif hem şık! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

Hem hafif hem şık! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

Hem hafif hem şık! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

BİM'e Kiğılı polarlar geliyor!

BİM'e Kiğılı polarlar geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

Espresso tutkunları buraya! Smeg kahve makinesinde fırsat zamanı

Espresso tutkunları buraya! Smeg kahve makinesinde fırsat zamanı

Levi's indirimi başladı! Sezon favorileri burada

Levi's indirimi başladı! Sezon favorileri burada

Levi's indirimi başladı! Sezon favorileri burada

Levi's indirimi başladı! Sezon favorileri burada

ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

Evinize sonbahar dokunuşu katacak o ürünlerle tanışın

Evinize sonbahar dokunuşu katacak o ürünlerle tanışın

Yemek yapmanızı kolaylaştıracak küçük ama etkili ürünler

Yemek yapmanızı kolaylaştıracak küçük ama etkili ürünler

Bebek bakımında olmazsa olmaz ürünler

Bebek bakımında olmazsa olmaz ürünler

En sevilen iPad modellerini sizin için karşılaştırdık

En sevilen iPad modellerini sizin için karşılaştırdık

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Ömür boyu garanti! Stanley termoslarda indirim başladı

Ömür boyu garanti! Stanley termoslarda indirim başladı

LEGO® Technic Ferrari Daytona SP3 indirime girdi

LEGO® Technic Ferrari Daytona SP3 indirime girdi

Evinizde barista kalitesinde kahve içmenin yolu!

Evinizde barista kalitesinde kahve içmenin yolu!

Bu ürünleri alanların ortak yorumu: "Keşke önceden alsaydım!"

Bu ürünleri alanların ortak yorumu: "Keşke önceden alsaydım!"

Jack & Jones boxer setlerinde %30'a varan indirim başladı

Jack & Jones boxer setlerinde %30'a varan indirim başladı

Hem hafif hem şık! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

Hem hafif hem şık! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

Tümünü Gör

Diğer Haberler

İskenderun'da masaj salonlarına denetim! 19 yabancı uyruklu kadın deport edilecek

İskenderun'da masaj salonlarına denetim! 19 yabancı uyruklu kadın deport edilecek

Serdar Öktem'in otopsi raporu çıktı! Kafa, yüz ve kol detayı... Hepsi ayrı ayrı öldürücü

Serdar Öktem'in otopsi raporu çıktı! Kafa, yüz ve kol detayı... Hepsi ayrı ayrı öldürücü

Meteoroloji uyardı: 4 il için turuncu, 16 il için sarı alarm! Batı bölgesine hücre uyarısı! Çok kuvvetli geliyor: Sel ve su baskını tehlikesi

Meteoroloji uyardı: 4 il için turuncu, 16 il için sarı alarm!

Son dakika! Mersin'de katliam gibi kaza: Çok sayıda can kaybı var

Mersin'de katliam gibi kaza: Çok sayıda can kaybı var

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar! Bir anda alev aldı, sürücü kendini dışarı attı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar! Bir anda alev aldı, sürücü kendini dışarı attı

Serdar Öktem cinayetinin ardından şüpheliler Eyüpsultan'da jandarma tarafından yakalandı! Görüntüler ortaya çıktı

Serdar Öktem cinayetinin ardından şüpheliler böyle yakalandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.