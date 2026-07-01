KOBİ'ler yemek giderlerini vergiden düşürebilir mi?

Çalışan Yemek Desteği İçin Yöntemler

Çalışanlara yemek desteği sağlamanın birden fazla yolu vardır; işyerinde catering hizmeti, nakit ödeme ya da dijital yemek kartı bunların başında gelir. Ancak bu yöntemlerin vergi karşısındaki durumu birbirinden önemli ölçüde farklılaşır. Nakit olarak ödenen yemek ücretleri gelir vergisi ve SGK primine tabi tutulurken yemek kartı aracılığıyla yapılan ödemeler tamamen vergiden muaf tutulur. Bu fark özellikle KOBİ yemek giderlerini yönetmek isteyen işletmeler için son derece kritik bir ayrımdır.

Çalışan Yemek Desteğinin Gider Olarak Kabul Edilmesi İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Bir harcamanın vergiden düşülebilmesi için iki temel şart vardır: işletme faaliyetiyle doğrudan ilişkili olması ve fatura, bordro ya da dekont gibi resmi belgelerle desteklenmesi. KOBİ personel yemek giderleri de bu iki koşulu sağladığı sürece vergi matrahından indirilebilir. Ancak belgesiz ya da nakit bazlı ödemelerde bu avantajdan yararlanmak mümkün olmadığı gibi ileride yapılacak incelemede cezai yaptırımlarla da karşılaşılabilir. Burada önemli bir nokta daha vardır; harcamanın iş amaçlı olduğunun kanıtlanabilir olması. KOBİ personel yemek desteği net bir iş ilişkisine dayanır ve yasal sınırlar içinde kaldığı sürece herhangi bir sorun doğurmaz.

KOBİ Yemek Kartı ile Hem Maliyet Hem Çalışan Memnuniyeti

KOBİ yemek kartı çözümleri küçük ve orta ölçekli işletmelere yalnızca vergi avantajı değil, aynı zamanda operasyonel kolaylık da sunar. Fiziksel yemekhane kurma ya da catering anlaşması yapma zorunluluğu olmadan çalışanlara geniş bir kullanım ağıyla pratik bir destek sağlanır. Bu da özellikle farklı lokasyonlarda veya saha bazlı çalışan ekiplere sahip KOBİ'ler için son derece değerli bir çözüm haline gelir. Pluxee, KOBİ'lerin yemek giderlerini hem yasal hem de verimli bir şekilde yönetebilmesi için kapsamlı bir altyapı sunar. Pluxee Yemek Kartı ile yemek yardımları nakit dışı bir yöntemle sağlanır; böylece hem gelir vergisi istisnasından hem de SGK prim avantajından aynı anda yararlanılır. Dijital raporlama ve tek fatura sistemi sayesinde muhasebe süreçleri de önemli ölçüde sadeleşir. Çalışanlar açısından bakıldığında yemek kartı, nakit yardıma kıyasla daha modern ve kullanışlı bir deneyim sunar. Anlaşmalı restoran ve marketlerde kolayca kullanılabilen bu kart, çalışan memnuniyetini artırırken şirkete olan bağlılığı da güçlendirir.

#işbirliği