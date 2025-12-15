Manisa, Gülşah Durbay'ı gözyaşlarıyla uğurladı! On binler akın etti...

Manisa, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ardından kanserle mücadele eden 37 yaşındaki Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı da son yolculuğuna uğurladı.

Törende konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, CHP'li Gökçe Gökçen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı. Özel gözyaşları içinde, "6 ayda bir tabut bayraklıyoruz, yeter artık! Allah hepimize dayanma gücü versin. Bundan sonra da güzel bir gün görelim" dedi.

Durbay için ilk tören Şehzadeler Belediyesi'nde düzenlendi.

BİNLERCE KİŞİ AKIN ETTİ, DURBAY İÇİN TEK YÜREK OLDU

Durbay için ilk tören Şehzadeler Belediyesi önünde düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, CHP milletvekilleri Gökçe Gökçen, Deniz Yavuzyılmaz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulanan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu çok sayıda CHP'li siyasetçi ve oyuncu Demet Evgar katıldı. Belediye önündeki törene vatandaşlar akın etti.

CHP'Lİ DENİZLİ, GÖKÇE GÖKÇEN ÖZEL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Ben size benim gülümü anlatacağım. Bizim gençlik kollarında kesişen ortak umudumuzun yolu önce dostluğa ardından mükemmel bir kardeşliğe dönüştü. Gülşah hastalığından kaynaklanan halsizliğine inat eğitimine devam ettiği hukuk fakültesini bile tamamladı.Çok acıklı bir hikâye yazdık değil mi?’ dedi. Bu, gülümün yoğun bakımda söylediği son sözlerden biriydi. Hayır gülüm, sen kısacık ömrüne unutulmayacak kadar güzel bir hikâye sığdırdın ve çok büyük başarılara imza attın. Asla unutulmayacaksın. İyi ki geçtin bu memleketten, iyi ki ışık saçtın hayatlarımıza gülüm. Seni çok seviyorum, seni çok özleyeceğiz. Rabbim seni cennetinin en köşesine alsın gülüm. Huzurla uyu" dedi.

"BU HASTALIĞI ÖĞRENDİĞİN GÜNLERDE HANGİ AHLAKSIZLARLA UĞRAŞTIĞINI UNUTMAYACAĞIM"

CHP'li Gökçen gözyaşları içinde tamamladığı konuşmasında, "Sadece bana değil tüm arkadaşlarına karşı çok iyi bir arkadaştın. Senin arkadaşının olabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Hastalığını öğrendiğimiz gün saatlerce telefonda konuşmamızı hiç unutmayacağım. Bu hastalığı öğrendiğin günlerde hangi ahlaksızlarla uğraştığını unutmayacağım." diye konuştu.

ÖZEL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU: "6 AYDA BİR TABUT BAYRAKLIYORUZ, YETER ARTIK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuşmasını gözyaşları içinde güçlükle tamamladı. Özel, "21 yaşındaydı bu partide koşturup duruyordu. Koşa koşa yaşadı, koşa koşa çalıştı. 2014'te ben büyükşehir adayıydım, sabahtan akşama koşardı. Hepimizde önde koşa koşa görevler yaptı bu parti içinde. Gülşah, 'Bir seçimi kazanmak için hikayen olacak derdi. 'Kazanırız Ferdi Abi ile. Bu sefer bir hikayemiz var' dedi. Ben de 'Bir hikaye daha yazarız' dedim. Geçen gün Lal aradı, bugün de babası da aynı şeyi anlatıyor. İkisine de 'Çok acıklı bir hikaye yazdık' demiş. Bu hikaye lafı böyle bitti. "ifadesini kullandı.

"BİR YERDE DURSUN ARTIK"

Özel konuşmasına şöyle devam etti:

Hepimizin başı sağ olsun. Bir yerde dursun artık. 6 ayda bir tabut bayraklıyoruz, yeter artık! Allah hepimize dayanma gücü versin. Bundan sonra da güzel bir gün görelim. Gülşah'ın hatırasının önünde saygıyla eğiliyorum. Gülşah Manisamızın evladı.

ON BİNLERCE KİŞİ CUMHURİYET MEYDANINDA

Saat 13.10'da Hatuniye Camii'nde öğle namazı ardından saat 13.40'da Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze namazı kılındı.

On binlerce kişi cenaze namazı için Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Gülşah başkan, doğduğu köyde Koldere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır