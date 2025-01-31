İmamoğlu'na destek veren Mansur Yavaş'tan Silivri çağrısı: "İktidar değiştikten sonra kapatalım"

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açılan iki soruşturma kapsamında bugün savcı karşısına çıktı. İfade veren İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi önünde büyük bir kalabalık toplanırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da destek için adliyeye geldi.

İfade verdikten sonra parti otobüsünün üzerinde kalabalığa seslenen İmamoğlu'nun ardından, Yavaş da kısa bir açıklama yaptı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi;

Sevgili İstanbullular, sayın Başkanım size geçmiş olsun diyorum. Demokrasimize geçmiş olsun demiyorum, hukuğa da demiyorum, geçmemeli hukuk üstün olmalı. Son birkaç aydır yaşananlara bakarsanız, adeta Türkiye'yi bir açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar. İnsanlar serbestçe fikirlerini söylemelidir. Tutuklama uygulamaları oldukça yanlıştır.

"YARGILANMAKTAN KORKMUYORUZ"

Bir tweet atıyorsunuz altına yazıyorlar 'Silivri soğuktur' diye. Sanıyorlar ki espri yapıyorlar ama bu aslında utanç verici bir şeydir. Bir an önce kuvvetler ayrılığının tesisi için bütün gücümüzle hep birlikte çalışacağız. Kim olursa olsun bundan sonra inşallah kimse fikrinden dolayı tutuklanmayacak. Bizle yargılanmaktan korkmuyoruz.

"İKTİDARI DEĞİŞTİRİP SİLİVRİ'Yİ KAPATALIM"