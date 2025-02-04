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Muayenede kriko ağır kusur mu, hafif kusur mu? Araçta kriko yoksa muayeneden geçer mi?

Ferhan Petek Ferhan Petek
30.01.2025 15:19
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TÜVTÜRK, tam adı ile Teknik Gözetim Kurumu’nun denetiminde olan araç muayenesi uygulaması trafikte güveni sağlamak, mevcut düzeni korumak ve can güvenliğini tehlike altına atacak kazaların önüne geçme amacı taşır. Muayeneden geçmeyen araçların trafiğe çıkması mümkün değildir.

Muayenede kriko ağır kusur mu, hafif kusur mu? Araçta kriko yoksa muayeneden geçer mi?

Araç muayeneleri belli zaman aralıkları ile trafikte güvenliği sağlama amacı doğrultusunda yapılır. Muayene sonucunda tespit edilen hafif ya da ağır kusurlara göre aracın trafiğe çıkması ya da çıkmaması durumuna yönelik bir rapor verilir. Sorunlar ve kusurlar giderildiğinde tekrar muayene işlemi yapılır ve araç muayeneden geçebilir. Ağır ve hafif kusurlar yönetmeliğe göre belirlenmiştir ve duruma göre farklı işlemler uygulanabilir.

Muayenede kriko ağır kusur mu, hafif kusur mu?

Bir aracın muayenesi için öncelikli olarak araç sahibi TÜVTÜRK’ten randevu almalıdır. Daha sonraki süreçte araç muayene istasyonuna götürülür ve yapılan detaylı incelemelerin ardından araç için bir rapor verilir. Muayene sırasında frenler, direksiyon, aydınlatmalar, emniyet kemelerleri, egzoz gibi tüm detaylar kontrol edilir.
Kriko ve bijon anahtarı, reflektör gibi diğer ekipmanlar da araç muayenesi sırasında kontrol edilen ayrıntılar arasında yer alır. Kriko ile ilgili tespit edilen sorunlar ve kusurlar da yine resmi değerlendirmeler de yönetmeliğe göre ağır ya da hafif kusur olarak kabul edilebilir.

Araçta kriko yoksa muayeneden geçer mi?

Bir araçta krikonun olmaması hafif kusur olarak kabul edilir. Hafif kusurlu olarak tespit edilen araçlar da muayeneden geçerler ancak eksikliğin giderilmesi koşulu vardır. Kriko olmayan bir araç trafikte güvenliği direkt olarak etkilemediği için ağır kusur kabul edilmez. Ancak muayenedeki görevli eksik ekipman konusunda araç sahibini bilgilendirmekle yükümlüdür.

Eğer kriko ile birlikte bijon anahtarı ve reflektör de eksik olarak belirlendiyse kusur yine hafif derecede değerlendirilir. Kriko olmayan araç da hafif kusur kabul edileceği için muayeneden en kısa sürede eksiği tamamlamak şartı ile geçer. En doğrusu muayeneden önce aracın son kontrollerini yapmak ve eksiklerini tamamlamaktır.

Anahtar Kelimeler:
Otomobil muayene araç muayenesi
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