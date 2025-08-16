Muğla da mı CHP'den AK Parti'ye geçecek? Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde CHP ve diğer partilerden 9 belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı. Bu başkanlar arasındaki en dikkat çeken isim ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu.

AHMET ARAS AK PARTİ'YE Mİ GEÇECEK?

Partiler arası transferlere CHP'den büyük tepki gelirken, kulislerde bu geçişlerin süreceği iddiaları konuşulmaya başlandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da bu isimlerden biri oldu.

Ancak kısa sürede sessizliğini bozan Aras, CHP'den başka partiye geçeceği iddialarına cevap verdi.

"MAKAMLAR GANİMET DEĞİLDİR"

X hesabından bir paylaşım yapan Belediye Başkanı Aras, "Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak Baba Ocağımız Cumhuriyet Halk Partimizin sayesinde halkımızdan almış olduğum oyları zimmetime geçirerek, başka bir partiye geçmem düşünülemez. Gelip geçici olan bu görevler sırasında bıraktığımız izler; gelecekte ailemizin, çocuklarımızın, torunlarımızın, gururu veya utancı olacaktır.

Sonuç olarak, halkımızın oylarıyla gelinen makamlar ganimet değil, emanettir. Yüklenip başka bir partiye götürülemez. Benim inancım ve düşüncem, budur." ifadelerini kullandı.