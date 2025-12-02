Multinet Up ile kurumsal yılbaşı hediyeleri esnek, dijital ve avantajlı

Multinet Up’ın kurumsal hediye kartı çözümü MultiGift ve dijital hediye platformu MultiFlex, şirketlerin yılbaşı döneminde çalışanlarına daha esnek, dijital ve kişiselleştirilebilir hediyeler sunma ihtiyacına güçlü bir yanıt veren çözümler olarak öne çıkıyor. Sunulan çözümlerin yılbaşı dönemindeki avantajlarına yönelik açıklamalarda bulunan Multinet Up Satış Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Oruç: Yeni yıl döneminde kurumların çalışanlarına sunduğu hediyeler hem beklenti hem de davranış açısından büyük bir dönüşüm içinde. Hem araştırma verilerimiz hem de sahadaki gözlemlerimiz, işverenlerin artık çalışanlarına tek tip bir hediye vermekten ziyade, onların kendi ihtiyaçlarına ve yaşam tarzlarına uygun seçimi yapabilmesini sağlayan esnek ve dijital çözümleri tercih ettiğini gösteriyor.

“Çalışanların kendi hediyesini seçtiği modeller artık standart haline geldi”

Kuantum Araştırma iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz 2025 Pazar ve Segmentasyon Araştırması gösteriyor ki kurumların yüzde 50,4’ü, çalışanların kendi hediyesini seçtiği dijital ürünleri kullanma fikrine olumlu bakıyor. Aynı zamanda iş yerlerinin yüzde 45,7’si, esnek yan hakların çalışan verimliliğini artırdığı kanaatinde. Vergi avantajı, marka geçerliliği, esneklik, indirim oranı gibi mali faydalar da işverenlerin karar süreçlerinde en yüksek önem atfettiği başlıklar arasında yer alıyor.

Yüzde 82,4 kullanıcı memnuniyet skoru ile öne çıkan MultiGift ise şirketlerin yılbaşı dönemindeki en güvenilir ve en kapsayıcı hediye çözümlerinden biri olarak işverenlerin yanında yer alıyor. Ayni yardımlarda yüzde 45’e varan vergi avantajı sunması, çalışanlara ise geniş bir marka ekosistemine erişim sağlaması sayesinde kurumlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Ayrıca, 35.000’i aşkın noktada geçerli olmasıyla çalışanlara gerçek bir tercih özgürlüğü sunan MultiGift, kullanım kolaylığıyla da dikkat çekiyor. MultiGift yüklemelerini gerçekleştiren işverenler, kartları çalışanlarına SMS, e-posta veya fiziki kart olarak iletebiliyor; çalışanlar ise bakiyeler tanımlandığı anda alışveriş yapmaya başlayabiliyor.

MultiGift, kurumlara hem geniş kullanım alanı hem de markaya özel seçenekler sunan iki farklı kurumsal hediye kartı modeliyle hizmet veriyor. MultiGift kart, belirlenen bakiye ile tüm MultiGift üye iş yerlerinde kullanılabiliyor ve çalışanlara geniş bir özgürlük alanı sağlıyor. MultiGift’in marka çözümleri kartı ise Hepsiburada, D&R, Boyner, Decathlon veya CarrefourSA gibi markalara özel olarak tercih edilebiliyor ve yalnızca ilgili markanın mağazalarında geçerli oluyor. Böylece şirketler, çalışanlarının alışveriş alışkanlıklarına göre hem genel hem de markaya özel çözümler sunabiliyor.

“MultiFlex ile fiziksel operasyon süreçleri ortadan kalkıyor”

MultiFlex çözümümüzün 2024 yılında gösterdiği yüzde 115’lik büyüme, esnek yan hakların artık bir tercih değil, çalışan deneyiminin merkezinde yer alan temel bir ihtiyaç olduğunu açıkça ortaya koyuyor. MultiFlex’i güçlü kılan nokta, çalışana tanımlanan bakiyenin istediği markada, istediği kategoride ve istediği şekilde kullanılabilmesi. Çalışan dilerse bakiyesini tek bir markada değerlendirebiliyor, dilerse farklı kategorilere bölerek çok daha kişisel bir deneyim yaratabiliyor. Bu özgürlük, özellikle farklı şehirlerde ikamet eden çalışanları bulunan işverenler için çok değerli. Çünkü MultiFlex ile kart dağıtımı ya da fiziksel operasyonlar tamamen ortadan kalkıyor, kurumlar yan hakları dijital olarak tanımlayarak hem süreçlerini kolaylaştırıyor hem de çalışanlarına çok daha hızlı bir deneyim sunuyor.

Multinet Up olarak hem MultiGift hem de MultiFlex ile kurumların çalışanlarına yeni yılda daha anlamlı, daha özgür ve çok daha kapsayıcı hediye deneyimleri sunabilmeleri için çözümlerimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Yeni yıl döneminde de tüm iş ortaklarımızın yanında olarak, onların motivasyonu artıran, kurum kültürünü güçlendiren ve bütçelerini verimli kullandıran çözümler üretmeye devam edeceğiz.

