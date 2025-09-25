HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Netanyahu'nun tadı kaçtı! Şimdi de Batı'ya kafa tutuyor: O ülkelerin hepsine meydan okudu

Birçok Batı ülkesinin art arda Filistin Devleti'ni tanıma kararı alması dünyanın gündemindeki çarpıcı gelişmelerden biri. Gazze'de kanlı bir iz bırakan İsrail Başbakanı Netanyahu ise bu kararlarından dolayı Batılı ülkelere meydan okudu. Uluslararası hukuku hiçe sayan Netanyahu şimdi de Batı'ya "Kararlarınız bizi bağlamaz" diyerek katliamın devam edeceği sinyalini verdi.

Netanyahu'nun tadı kaçtı! Şimdi de Batı'ya kafa tutuyor: O ülkelerin hepsine meydan okudu
  1. BM Genel Kurulu'nun öne çıkan gündemi Filistin meselesi oldu. Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin sayısı 157'ye yükseldi. Bu durum Netanyahu'yu hayli rahatsız etti.

"UTANÇ VERİCİ TESLİMİYET"

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Batılı ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında Filistin'i devlet olarak tanımasının "utanç verici bir teslimiyet” olduğunu iddia etti.

Netanyahu nun tadı kaçtı! Şimdi de Batı ya kafa tutuyor: O ülkelerin hepsine meydan okudu 1

KÜSTAH ÇIKIŞ: "BİZİ BAĞLAMAZ"

Uluslararası topluma meydan okuyarak "Filistin Devleti olmayacak." diyen Netanyahu, söz konusu ülkelerin tanıma kararının "İsrail'i hiçbir şekilde bağlamayacağını" ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisinin açıklaması, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'na hitap etmek üzere ABD'ye hareket etmesinden saatler önce yayımlandı.

Netanyahu nun tadı kaçtı! Şimdi de Batı ya kafa tutuyor: O ülkelerin hepsine meydan okudu 2

NE OLMUŞTU?

Lüksemburg, Belçika, Andorra, Fransa, Malta, Monako ve San Marino, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'nda Filistin Devleti’ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Netanyahu nun tadı kaçtı! Şimdi de Batı ya kafa tutuyor: O ülkelerin hepsine meydan okudu 3

Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel de Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.

SAYI 157'YE YÜKSELDİ

Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana BM üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 157'ye çıkmış oldu. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni tanıyor.

Netanyahu nun tadı kaçtı! Şimdi de Batı ya kafa tutuyor: O ülkelerin hepsine meydan okudu 4

İlginizi Çekebilir

Gazze'de sokak savaşları başlıyor!

Gazze'de sokak savaşları başlıyor!

 Bu dönem için bir ilk! Çantasında neler var?

Bu dönem için bir ilk! Çantasında neler var?

 Erdoğan'ın esprili girişi görüşmeye damga vurdu

Erdoğan'ın esprili girişi görüşmeye damga vurdu

 İspanya, Sumud Filosu'nu korumak için savaş gemisi gönderiyor

İspanya, Sumud Filosu'nu korumak için savaş gemisi gönderiyor

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone 17'lerde "scratchgate" krizi: Kullanıcıları endişelendirdi, Apple'dan açıklama geldiiPhone 17'lerde "scratchgate" krizi: Kullanıcıları endişelendirdi, Apple'dan açıklama geldi
İstanbul ve 10 il için uyarı geldi!İstanbul ve 10 il için uyarı geldi!

Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Binyamin Netanyahu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.