Orta Doğu'daki savaş, uçakların rotasını değiştirdi! İsrail, İran, Ürdün, Irak hava sahaları kapatıldı

İsrail İran savaşı resmen başladı. Orta Doğu'da tansiyonu yükselten İsrail'in başlattığı saldırılar oldu. İsrail, İran'ın nükleer güce ulaşmasını engellemek için saldırıları gerçekleştirdiğini belirtirken üst düzey İranlı yöneticileri de hedef aldı ve bazılarının öldürüldüğü açıklandı.

4 ÜLKE HAVA SAHASINI KAPATTI

Hava saldırıları nedeniyle İsrail, Irak ve Ürdün; güvenlik nedeniyle hava sahasını kapatma kararı aldı. İran tarafında ise İsrail unsurlarının havada bulunması ve saldırı gerçekleştirmesi nedeniyle uçuşlarda İran hava sahası tercih edilmiyor.

YOLCULUK VE TİCARETİN ROTASI DEĞİŞTİ

NTV'de yer alan habere göre; havacılık sadece yolcu taşımacılığı değil ticari taşımacılığa da öncülük ediyor.

Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan gibi ülkelerden kalkan ve dünyanın birçok noktasına sefer düzenleyen hava yolu şirketleri çatışmalar nedeniyle rotalarını değiştirme kararı aldı.

Normalde İran veya Irak üzerinden gelip Türkiye'den Avrupa ya da ABD'ye yönelen uçaklar şimdi Suudi Arabistan'ın kuzeyinden seyredip Ürdün'ün güneyinden geçip Mısır'ın kuzeydoğusundan geçip Türkiye ya da Yunanistan hava sahasını kullanıp mevcut rotalarına dönüp seyahatlerine devam ediyor.