Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Ayağını denk al” yanıtı: Tank mı yollayacaksın, mafya mı salacaksın?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nu hedef aldığı konuşması gündem yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert çıkışı üzerine tartışma alevlendi. Özel'den de yanıt geldi.

ERDOĞAN: AYAKLARINI DENK AL, DENK ALMAZSAN DENK GETİRMESİNİ BİLİRİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü konuşmasında Özel'e yüklenerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Partisinin dünkü grup toplantısında kahraman ordumuzun komuta kademesiyle ilgili kullandığı seviyesiz, sorumsuz ve saldırgan ifadeler bunun en son örneğidir. Sayın Özel, Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin. Haddini bileceksin."

ÖZEL: NE YAPACAKSINIZ, TANK MI YOLLAYACAKSINIZ?

Özgür Özel ise bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı mesajlarını verdiği toplantıda konuştu. Erdoğan'a yanıt veren Özel şunları söyledi:

"'Ayağını denk al, yoksa biz denk aldırmayı biliriz' diyerek bizi tehdit edenlere soruyorum: Ne yapacaksınız? Partimizin önüne tank mı yollayacaksınız? Mafyaları mı üzerimize salacaksınız?

ERDOĞAN'A: "HODRİ MEYDAN!"

Tanktan, toptan değil, ilmekten, ölüm fermanından, hakkında verilen idam fermanından korkmadan tek başına yola çıkan, bir memleketi kurtaran, bu cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin genel başkanını da bir tane üyesini de korkutamazsın! Hodri meydan! Hodri meydan!"