HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Özgür Özel ‘bütün partiler buna abone’ diyerek açıkladı: En kötümser anket sonucu!

Özgür Özel yaptırdıkları son anket sonucunu açıklayarak Devlet Bahçeli'ye yönelik dikkat çeken mesajlar verdi. 'Biz demokrasi yolunda herkesle yürürüz' diyen Özel "Devlet Bey'in hukukun üstünlüğü, demokratikleşme ile ilgili beklentisi ve derdi ittifak ortağından birlikte yürüyemeyecek noktaya gelirse, biz demokrasi yolunda herkesle yürürüz ona da bir itirazım yok" dedi. Öte yandan Özel anket sonucuna göre CHP’nin ve AK Parti’nin oy oranlarını da paylaştı.

Özgür Özel ‘bütün partiler buna abone’ diyerek açıkladı: En kötümser anket sonucu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Ankara kulislerini hareketlendiren bir çıkış daha geldi. DW Türkçe'den Kıvanç El'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Özel hem Devlet Bahçeli’ye yönelik verdiği mesajlarla hem de açıkladığı anket sonucuyla gündem yaratacak.

Özgür Özel, "Devlet Bahçeli'nin Selahattin Yılmaz soruşturması sonrası verdiği tepkiyle sizi eleştirdi. Siz de 'Özgürüm sana söylüyorum ittifak ortağım sen anla diyor aslında' dediniz. Kastınız tam olarak neydi? Cumhur İttifakı içerisinde bir tartışma mı görüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın parçalanması, birbirine düşmesinden medet umuyor değilim. Bir gerçeklik var Devlet Bahçeli'nin de ısrarla savunduğu, MHP'nin ifade ettiği, Bahçeli'nin vurguladığı 'Terörsüz demokratik Türkiye' süreci var. Biz demokrasi boyutunu da en az terör kadar önemsiyoruz. Demokrasinin olmazsa olmazı yargı bağımsızlığıdır. Türkiye'de yaşananlar bunu zedeliyor."

Özgür Özel ‘bütün partiler buna abone’ diyerek açıkladı: En kötümser anket sonucu! 1

"BİZ DEMOKRASİ YOLUNDA HERKESLE YÜRÜRÜZ"

Özel şöyle devam etti:

"Bahçeli, iddianame yazılması, tutuksuz yargılama gibi mesajları var. Devlet Bey'in söylemesi kıymetli. AK Parti de ittifak ortağı ile uyumlu olarak bunları söylese aralarından su sızmasın bana ne… AK Parti’de sessiz bir çoğunluk da böyle düşünüyor ama karar vericiler bu noktada değil. AK Parti'nin talimatlandırdığı ve siyasette yol temizliği yapan, Çağlayan'da görev yapan arkadaşlar var. Beyaz Toros ile fotoğraf verecek kadar gözleri döndü.

Bahçeli'nin tepkisi ittifak ortağınadır. Hala aynı noktadayım, bunu siyaseti takip eden herkes bilir. Devlet Bey’in ittifak üzerindeki gücünü de düşününce, ittifak ortağını bir an önce bu davaların iddianamelerinin yazılması, yargılamaların başlaması noktasına çekmesini ümit ediyorum. 'Onlar kavga etsin birbirine düşsün biz aradan çıkalım' gibi bir derdim yok.

Devlet Bey'in hukukun üstünlüğü, demokratikleşme ile ilgili beklentisi ve derdi ittifak ortağından birlikte yürüyemeyecek noktaya gelirse, biz demokrasi yolunda herkesle yürürüz ona da bir itirazım yok. Demokratik ve terörsüz Türkiye için biz herkesle yürürüz."

Özgür Özel ‘bütün partiler buna abone’ diyerek açıkladı: En kötümser anket sonucu! 2

"KÖTÜMSER ANKETLERDE 2-3 PUAN, İYİMSER ANKETLERDE İSE..."

CHP lideri Özel, son anketlere ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Daha çok yeni gelen anket var, bugün geldi. Güvenilir bir anket. Bütün partiler buna abone. (Anketi göstererek) Yüzde 34,7 CHP, yüzde 32,8 AKP. CHP'nin son bir ayda 0.3 oy artırıp AKP’nin 0.4 düştüğünü gösteriyor. Çok uzun süredir CHP birinci parti. Şunu da söyleyeyim; bu anket CHP açısından en kötümser anketlerden birisi.

İlginizi Çekebilir

Seçim anketinde 'Aydın' detayı! AK Parti-CHP farkı gündem yarattı

Seçim anketinde 'Aydın' detayı! AK Parti-CHP farkı gündem yarattı

 17-29 yaş aralığına özel anket! CHP mi AK Parti mi derken başka parti dikkat çekti

17-29 yaş aralığına özel anket! CHP mi AK Parti mi derken başka parti dikkat çekti

 Erken seçim tartışmaları sürüyor, anketler art arda geliyor

Erken seçim tartışmaları sürüyor, anketler art arda geliyor

 10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

AK Partililerin raporlarını kıymetli buldukları dahil dokuz firmadan anket alıyoruz. Yerel seçimlerden sonra 17 ay geçti. 17 ayda sadece dört ay ikinci parti olduk 13 ay birinci parti olduk. Mart'tan bu yana hep birinciyiz. CHP'nin parti içi tartışmalarla meşgul edildiğimiz bir de Tüzük Kurultayı oldu ve kurultay aylarında geriledik. CHP içe dönük konuşulunca geriye düştüğü oldu. Kötümser anketlerde 2-3 puan iyimser anketlerde 6-7 puan önde olduğumuz görünüyor."
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Esenyurt! 'İç çamaşırı' tartışması faciaya dönüyordu: "Mahalle erkek görsün"Yer: Esenyurt! 'İç çamaşırı' tartışması faciaya dönüyordu: "Mahalle erkek görsün"
Düzce'de 2 gündür aranan yaşlı kadın sağ bulunduDüzce'de 2 gündür aranan yaşlı kadın sağ bulundu

Anahtar Kelimeler:
anket sonuçları Devlet Bahçeli Özgür Özel anket
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çekici bulgu: Çatalhöyük'te 9 bin yıllık sır çözülüyor!

Dikkat çekici bulgu: Çatalhöyük'te 9 bin yıllık sır çözülüyor!

15-20 kişilik gruplarla gelip...

15-20 kişilik gruplarla gelip...

Mourinho'nun ayrılık haber gelir gelmez paylaştı! İrfan Can'ın eşinden olay hamle...

Mourinho'nun ayrılık haber gelir gelmez paylaştı! İrfan Can'ın eşinden olay hamle...

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Sosyal medya fenomeninden kahreden haber! Ailesiyle kamyonette ölü bulundu

Sosyal medya fenomeninden kahreden haber! Ailesiyle kamyonette ölü bulundu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.