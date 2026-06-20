Özgür Özel cephesinden kulisleri karıştıran Mansur Yavaş çıkışı: "Bir ay sonrayı bekleyin"

CHP'de olası cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları sürerken, Özgür Özel'e yakın isimlerden dikkat çeken bir çıkış geldi. Mansur Yavaş'ın en doğru aday olduğu öne sürülerek, "Bir ay sonrayı bekleyin" diyerek kulisleri hareketlendiren de bir mesaj verildi.

Özel'e yakın isimler gündeme ilişkin yaptıkları değerlendirmede CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploma sorununa işaret ederek adaylık için en doğru ismin ABB Başkanı Mansur Yavaş olduğunu belirtti. Yavaş'ı kamuoyu önünde yıpratmak istemediklerini belirten Özel yönetimindeki CHP'den isimler, "Bir ay sonrayı bekleyin, Özgür Özel’in yapacağı bir açıklama olacak, bunu bekleyin" dedi.

Nefes yazarı Aytunç Erkin, CHP lideri Özgür Özel'e yakın isimlerle partiden ayrılıp ayrılmayacaklarına ve potansiyel cumhurbaşkanı adaylarına dair görüştü.

- CHP içinde kalıp mücadele etmek önemli diyorsunuz. Ama yeni parti için de çalışıyorsunuz. Bu çelişki değil mi?

Hayır değil. Sonuçta parti içinde son ana kadar şartları zorlayacağız ama biliyoruz ki diğer taraf bizim partide kalmamızı istemiyor ve zorluyor. Bu nedenden dolayı da yedek parti ve partilerle hareket etmemiz gerekiyor. Bu bir zorunluluk. Yoksa kim ister CHP’yi terk etmek.

- Peki Özgür Bey’in yol haritası nedir? Bir strateji eksikliği mi var?

Bakın yakından biliyorum. Günde altı saat uyuyor ve o altı saatin iki saatinde de dönüyor, kalkıyor ve notlar alıyor. Dört saat uykuyla 20 saat çalışarak plan-program yapıyor.

- Bir iddia dolaştı hatta ben de yazdım: Yeni partinin çizgisi dört eğilim olacak yani ANAP ya da 2002 AKP.

Olur mu? Biz 31 Mart 2024 seçimlerinde yüzde 38’i CHP’yle aldık. Ve 19 Mart süreci yaşanmasaydı bu daha da büyüyecekti. Yeni bir parti olursa merkez sol bir çizgi olacak. Ana omurgasını CHP çizgisinin şekillendireceği bir Türkiye ittifakı kurmak isteyeceğiz.

- Cumhurbaşkanı adayı kim olur? Ekrem İmamoğlu’nun diploma sorununu biliyoruz, Mansur Yavaş’ın da CHP’den ayrılmayı düşünmediği ya da yeni parti konusunda temkinli davrandığı yönünde iddialar var.

Birincisi Özgür Başkan her şeyi hesaplayan bir isim. İnce detaylarına kadar diyebiliriz. Benim anladığım ya da şunu söyleyebilirim; Özgür Özel’in düşüncesi şöyle: Eğer CHP’de kalamazsak yeni partiyle birlikte en geniş mutabakatla bir aday çıkarmak.

- Özgür Bey de adaylar içinde var mı?

Şunu net söyleyebilirim: Özgür Özel anketlerde yüzde 60’ı görse ve kazanacağını düşünse çekinmeden aday olur. Ama somut durum bu değil. O, 2023 seçimleri öncesinde yapılan hataya ya da Kemal Bey’in hatasına düşmek istemiyor. “Kazanacak aday” konusunda kararlı ve en geniş mutabakatla, İYİ Parti, Zafer Partisi, Kürt oyları -bakın DEM yönetimi demiyorum- yeni parti ve CHP’ye oy vermeyi düşünen kitleyle Mansur Yavaş’ı aday göstermek en doğru seçenek olarak önünde duruyor.

- Anlamaya çalışıyorum. Geniş mutabakatı sağlamak ve Yavaş’ı aday çıkarmak diyorsunuz.

Evet; en doğru isim Mansur Yavaş ama onu da kamuoyu önünde yıpratmak doğru olmaz. CHP’de kalması, yeni partide yer almaması önemli değil önemli olan umutları yok etmemek.

- Peki Mansur Yavaş olası bir durumda CHP’den istifa etmedi. Bu yeni partiyi destekleyenler tarafından sorun olmaz mı? Linç yemez mi?

O zaman sadece şunu söyleyebilirim. Bir ay sonrayı bekleyin, Özgür Özel’in yapacağı bir açıklama olacak, bunu bekleyin. O kadar söyleyebilirim.