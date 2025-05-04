Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu öz evlatlarına kıymış! 21 yıl öncesine ait fotoğraflar ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma törenine katıldıktan sonra AKM çıkışında yumruklu saldırıya uğradı. Saldırgan Selçuk Tengioğlu, olayın ardından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Son olarak Selçuk Tengioğlu'na dair dehşete düşüren bir gerçek ve olayın yaşandığı güne dair fotoğraflar ortaya çıktı. İşte kan donduran detaylar...

ÇOCUKLARINI ÖLDÜRMÜŞ! FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Selçuk Tengioğlu’nun Hatay’da 2004 yılında kendi çocuklarını öldürdüğü ortaya çıktı. Hatay’ın Çay Mahallesi’nde 9 Mayıs 2004 tarihinde gerçekleşen olayda sabaha karşı eve gelen Selçuk Tengioğlu, silahını çekerek oğlu Barış’ı (19), daha sonra kızı Mutlu’yu (17) silahıyla vurdu. Silahtan çıkan kurşunlardan yaralanan çocuklarının ölmediğini fark eden baba Selçuk Tengioğlu, bu kez mutfağa giderek aldığı ekmek bıçağıyla, silahla yaraladığı çocuklarını bıçaklayarak öldürdü. Selçuk Tengioğlu’nun diğer kızı Y. (16) ise 2. kattaki evin arka balkonundan aşağı atlayarak kurtuldu. (İHA)