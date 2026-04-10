Performansınızı ikiye katlayın: Adidas Rapidmove ayakkabıda büyü indirim var

Spor yaparken hareket özgürlüğünüzü kısıtlamayan ve her adımda size destek olan bir ayakkabı, motivasyonun anahtarıdır. Adidas Rapidmove 2 modeli de antrenman sırasında konforunuzdan ödün vermeden en iyi performansınıza ulaşmanız için hem hafifliği hem de sağladığı zemin tutuşu ile dışarıda yürürken ve antrenman sırasında daha verimli bir hale getiren bu model, şimdi kaçırılmayacak bir avantajla sizi bekliyor. İşte detaylar!

Hız, denge ve konfor bir arada: adidas Rapidmove 2 Antrenman Ayakkabısı

En zorlu HIIT antrenmanlarında ve çok yönlü fitness çalışmalarında maksimum verim almanız için özel olarak tasarlanan Adidas Rapidmove 2, orta tabanında yer alan süper hafif Lightstrike yastıklama teknolojisiyle patlayıcı hareketlerde hızlı tepki verirken konforu elden bırakmamanızı sağlar. Torsion System özelliğiyle ani yön değişimlerinde ve yanal hareketlerde ayağınıza ihtiyaç duyduğu stabiliteyi veren ayakkabı, nefes alabilen özel file üst yüzeyi sayesinde en sıcak günlerde bile ayaklarınızı ferah tutarken Continental™ Kauçuk dış tabanıyla da hem ıslak hem kuru zeminlerde olağanüstü bir tutuş sergiler.

Kullanıcılar ne diyor?

"Fiyat performans ürünü, çok kaliteli ve sağlam teşekkür ederim."

"Ayağı saran bir yapısı var bu nedenle biraz sıkıyor. Bu saran kalıp tarzından dolayı kalıbı dar gibi geliyor. Bir numara büyük alınırsa daha sağlıklı olur. Kalitesi ve ayaktaki konforu çok iyi. Yürüyüş ve trekking için biçilmiş kaftan. Özellikle hareket gerektiren aktivitelerin daha uygun diye düşünüyorum. Neredeyse ayağına sarılıyor yapılıyor, tamamen kavrıyor. Bu nedenle denge, yere sağlam basma, hareket kolaylığı sağlama konusu da çok başarılı."

"Alt tabanı Continental yapmış, inanılmaz rahat bir ayakkabı, teşekkürler Amazon."

Bu içerik 10 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.