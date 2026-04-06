Gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak Levi’s ürünlerinde büyük fırsat günleri başladı

Stilinde hem konforu hem de iddiayı arayanlar için Levi’s'ta büyük indirim dönemi başladı. Günlük kombinlerin yıldızı olacak jean modellerinden mevsimin ruhunu yansıtan tişörtlere kadar geniş bir seçki kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Gardırobunuza kalite ve özgünlük katacak parçalardan oluşan seçkimizi keşfetmek için şimdi tam zamanı. İşte Levi’s indiriminde radarımıza takılan parçalar!

1. Levi's Relaxed Fit Tee Erkek Tişört

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün beklentimin üzerindeydi. Hızlı kargo, kaliteli hizmet. Memnun kaldım, tavsiye ederim!”

“Favori beyaz tişörtüm oldu bu arkadaş.”

2. Levi's Rolled 80's Mom Kadın Şort

Kullanıcılar ne diyor?

“175 boy 65kg levis’ta 29 beden giyiyorum hep bu şortu da 29 aldım ve o kadar güzel ki. boyuma göre asla şort bulamıyorum bu şortun boyu kalıbı likralı oluşı her şeyi 10/10.”

3. Levi's 502 Taper Jeans Erkek Kot Pantolon

Kullanıcılar ne diyor?

“Kumaşı ve dikişleri oldukça kaliteliydi. 502 baldır bölgesinde dar aşağı indikçe paçalarda bollaşan bir model. Rengi tam aradığım kot rengiydi. Çok hızlı teslim edildi. Teşekkürler Amazon.”

“172 boy 74 kilo için 34-30 beden aldım. Paçalar bir tık geniş ve uzun oldu. Ben, çok ferah ve rahat sevdiğim için bu bedeni tercih ettim. Pantolonu beğendim, ihtiyaç varsa alınabilir. Teşekkür ederim.”

4. Levi's 80's Mom Jeans Kadın Kot Pantolon

Kullanıcılar ne diyor?

“Boy 167 kilo 57-58 27/28 beden aldım tam oldu boyu bilekte ayak üstünün bittiği yerde rengi çok hoş yumuşak bir gri tonu kırçıllı,likrası pek yok ne çok kalın ne çok ince orta kalınlıkta tam bir levis jeans.”

“Çok çekinerek sipariş verdim ancak bugüne kadar yapmış olduğum en güzel internet alışverişi olabilir 58 kilo 1.72 boy 27/28 aldım gidip mağazaya denesem bu kadar doğru bir tercih yapamazdım, kışın soğuk illerde giyilebilecek bir kot değil bahar ve yaz aylarına uygun yine de çok güzel”

5. Levi's Graphic Set-In Neck Tee Erkek Tişört

Kullanıcılar ne diyor?

“174 boy 80-82 kilo M beden aldım tam oldu kendi beden alabilirsiniz renk harika”

“Daha önce de başka renklerini aldığım bir ürün M giyiyorum tam oluyor kendi bedeninizi alın bence tam olacaktır.”

6. Levi's Back Pocket Tote Çanta

Kullanıcılar ne diyor?

“Kesinlikle Harika!!!! İçerisi çok geniş. Çok fazla övgü alıyorum.”

“Kocaman çanta, kesinlikle muhteşem, ihtiyacım olan şey için mükemmel!

Çanta genişliğinden daha uzun, bu da taşımayı kolaylaştırıyor.

Su jimnastiğine götüreceğim; terliklerim ve havlum içine mükemmel bir şekilde sığıyor.”

7. Levi's Relaxed Graphic Hoodies Erkek Sweatshirt

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün orijinal, birçok kez de yıkadım ve sorun yok. Sadece tam bedeninizi alın, kalıp biraz geniş.”

“175 85 kg biri olarak L aldım ve tam istediğim gibi oldu ne acayip bol ne de dar kumaş kalitesi olarak cidden çok iyi inditex grubundan bu kadar tok bir kumaşta bir şey aldığımı hatırlamıyorum.”

8. Levi's 501 Mid Thigh Kadın Jean Şort

Kullanıcılar ne diyor?

“Şehir içinde giymeye uygun, derli toplu, düzgün bir duruşu var, kalıbı küçük, ona göre alın.”

“Çok beğendim. Bazı yorumlarda aşırı bol vs gibi şeyler yazıyordu asla bol kalıp vs değil. Benim boyum 170 kilom 60, 27 beden tam oldu. 2 beden küçük alın diyenleri dinleyip 25 almıştım ilk başta asla kapanmadı düğmeleri ama iade edip 27 aldım tam oldu.”

9. Levi's Authentic Polo Erkek Polo Tişört

Kullanıcılar ne diyor?

“Beden ve kalite harika. Üzerimde de çok güzel duruyor.”

“Düşük fiyata mükemmel kalite.”

10. Levi's Ankle Column Kadın Etek

Kullanıcılar ne diyor?

“Ne aşırı kalın ne aşırı ince, tam dozunda ve yumuşacık bir kot etek. Kalıp da biraz bol gibi, bir beden küçük alınabilir.”

“Hem spor hem şık. Bu fiyata kaçmazdı. Bayıldım. Bir beden küçük alınmalı.”

Bu içerik 6 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.