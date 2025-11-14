HABER

Pilot Hasan Bahar şehit olmuştu! Bakan Yumaklı'dan taziye ziyareti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan'da düşen yangın söndürme uçağında şehit olan Pilot Hasan Bahar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Hırvatistan'da Zagreb Havalimanı'na gitmek için Rejika Havalimanı'ndan kalkış yapan ancak hava muhalefeti nedeniyle telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağı düştü. Uçağın planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'a gittiği öğrenildi. Kazada Pilot Hasan Bahar şehit oldu.

TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Şehit Pilot Hasan Bahar'ın ailesinin yaşadığı Avcılar'daki eve, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey tarafından taziye ziyaretinde bulunuldu

