Ramazan ayında Fatiha Suresi okumanın fazileti nedir? Faydaları nelerdir? Ne zaman ve neden okunmalı?

İslam dinine inanan kişiler, duaların kabul edileceğine inandığı ve tüm aylardan daha hayırlı olduğu düşünülen Ramazan ayını dua ve ibadet ederek geçirmeye çalışmaktadır. Bu kutsal ayda yapılan iyiliklerin, işlenen sevapların ve okunan duaların sevabının daha büyük olduğuna inanılır. Ramazan ayı süresince zamanlarını ibadet ve dua ile geçirmeye önem veren Müslümanların sıklıkla ettiği en hayırlı dualardan biri de 'Fatiha Suresi'dir. Bu kapsamda Kur'an-ı Kerim'de bulunan ve ilk sure olan Fatiha'nın faziletleri araştırılmaktadır.

Fatiha Suresi okumanın fazileti

Fatiha Suresi Kur'an’da yer alan en önemli olan surelerden biri olarak kabul edilir. Her namaz esnasında okunan bir sure olarak Fatiha Suresinin önemi birçok defa Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından da vurgulanmış ve hadislerle birlikte aktarılmıştır.

Ramazan ayı da İslamiyet alemi için tüm aylardan daha önemli olan bir aydır. Ramazan ayında edilen bütün duaların kabul olduğuna inanılır. Bu düşünceye göre Ramazan ayında yapılan ibadetlerin, okunan dua ve surelerin, iyiliklerin ve hayırların her birinin ecri kat be kat artar. Ramazan ayında Fatiha Suresi gibi önemli olan ve fazileti çok olan bir surenin okunması ise surenin faziletlerini artıracaktır.

Ramazan ayında okunan Fatiha Suresinin faziletleri ve faydaları aşağıdaki gibidir:

Hadis-i şeriflerde şu şekilde buyrulmuştur: “Fatiha Suresi ölüm haricindeki her şeyin devasıdır. İhlas Suresini ve Fatiha Suresini okuyan kişiler Kur'an-ı Kerim’in üçte birini okumuş sayılır.”

Bir kişi evine girdiğinde öncelikle Fatiha Suresi ardından da İhlas Suresini okursa Allah o evden fakirliği alır, bereket ve huzur verir.

Kişi yatağa yattığında uykudan önce İhlas Suresini ve Fatiha Suresini okuduğunda, ölüm haricindeki bütün tehlikelerden korunmuş olur.

Bir kişi yatağına yattığında Ayet-el Kürsi, Fatiha, İhlas, Haşr Suresinin sonunu ve Veinne Rabbeküm ayetini okuyup uykuya dalarsa, Allah o kişiyi her türlü üzüntüden, tehlikeli durumdan sakınmak amacıyla iki melek yollar. Melekler duayı eden kişiyi sabaha kadar korur. Eğer duayı eden kişi o gece ölürse bütün günahları bağışlanır.

Bir kişi Cuma namazının arkasından Fatiha, Felak, İhlas ve Nas surelerini 7'şer kez okur ise Yüce Allah o kişinin hayatını da ahiretini de çocuklarını da gelecek cuma gününe kadar koruması altına alarak her türlü tehlikelerden korur.

Hz. Muhammed (s.a.v) Ku'ran’da nazil olmuş olan surenin en hayırlısının Fatiha Suresi olduğunu ve Fatiha Suresinde her dert için şifa olduğunu söylemiştir.

Fatiha Suresi ne zaman ve neden okunmalı?

Fatiha Suresi Kur'an’da bulunan en önemli surelerden biridir. Bu surenin önemi birçok defa Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından vurgulanmıştır.

Resulallah (s.a.v): “Fatiha Suresini okumayanın namazı olmaz” şeklinde buyurmuştur. Bu nedenle Fatih Suresi namazda her rekatta okunmalıdır. Fatih Suresi yüceltilmeye ve övülmeye layık olan Allah’ın varlığını ve Allah’ın hakimiyetini anlatmaktadır. Surede sadece Allah’a kulluk edileceği ve yardımın sadece Allah’tan dileneceği açıkça belirtilmektedir. Zira insanın Allah’tan başka yardım isteyeceği hiçbir gücün olmadığı ve insanları doğru olan yola sadece Allah’ın ilettiği açıklanmaktadır.

Fatiha Suresi her yerde ve her zaman okunabilecek surelerden biridir. Kişi yemeğini yedikten sonra, yeni bir eşya edindikten sonra, hastalıktan kurtulup şifa bulduktan sonra Allah’a şükretmek için bu sureyi okuyabilir. Aynı zamanda ölülerin ruhuna da sıklıkla okunan bir suredir. Ramazan ayında ise Allah’tan dilenecek her türlü yardım için okunur. Namaz sırasında, namazdan sonra, uyumadan önce, uyandıktan sonra her zaman okunur.

Fatiha Suresi ile Allah’a şükredilir ve Allah’tan yardım istenir. Kişi hangi niyet ile bu sureyi okursa Allah’ın izniyle o amacı gerçekleşir. Dolayısıyla Ramazan ayında ve istenilen herhangi bir zamanda okunan değerli bir sure olarak kabul edilir.