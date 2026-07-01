Royal Canin’den köpeklerin özel ihtiyaçlarına yönelik yeni nesil beslenme desteği: Fonksiyonel beslenme destekli tamamlayıcı ödül maması serisi

Petshoplar ve online kanallarda satışa sunulan fonksiyonel beslenme desteği sağlayan tamamlayıcı ödül maması serisi bağışıklık, sindirim, deri-tüy sağlığı, eklem desteği ve sağlıklı yaş alma gibi farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunarken; hayvan sahipleri, bu çözümleri köpeklerinin beslenmelerine dahil ederek kuru mama ve yaş mama ile birlikte günlük beslenme planının tamamlayıcı bir parçası olarak kullanabilecek.

Veteriner kliniklerinde satışa sunulacak özel seri ise kilo kontrolü, üriner sistem sağlığı, bağırsak sağlığı ve alerji kontrolüne özel geliştirilen kuru mamalar ile uyumlu fonksiyonel ödül mamalarını içeriyor.

Bu serilere ek olarak köpeklerin eğitim süreçlerini desteklemek için özel olarak geliştirilen ödül maması, köpeklerin sağlıklı beyin fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı olmak için DHA ve C ile E vitaminleri ile formüle edilirken; her bir parça köpeklerin kilo yönetimi için 3 kaloriden az bir enerji sunuyor.

Royal Canin, 58 yılı aşkın süredir veteriner beslenme uzmanlığından aldığı bilimsel birikimi, köpeklerin farklı ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği yeni nesil fonksiyonel beslenme destekli tamamlayıcı ödül mamalarına taşıyor. Köpeklerin farklı ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen yeni nesil beslenme çözümleri, özel ihtiyaçlara yönelik hedefli destek sunmayı amaçlıyor.

Yeni beslenme çözümleri, farklı ihtiyaç ve kullanım alanlarına göre petshop ve veteriner hekim kliniklerinde sunulmak üzere iki farklı seri olarak geliştirildi. Petshoplarda satışa sunulan tamamlayıcı ödül maması serisi bağışıklık, sindirim, deri-tüy sağlığı, eklem desteği, sağlıklı yaş alma ve eğitim süreçleri gibi farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunarken; veteriner kliniklerinde satışa sunulan özel seri ise kilo kontrolü, üriner sitem sağlığı, bağırsak sağlığı ve alerji kontrolünü amaçlayan Royal Canin kuru mamaları ile uyumlu ödül mamalarını içeriyor.

Bu serilere ek olarak köpeklerin eğitim süreçlerini desteklemek için özel olarak geliştirilen ödül maması, köpeklerin sağlıklı beyin fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı olmak için DHA ve C ile E vitaminleri ile formüle edilirken; her bir parça köpeklerin kilo yönetimi için 3 kaloriden az bir enerji sunuyor.

Farklı ihtiyaçlara yönelik tamamlayıcı ödül maması serisi günlük beslenme planına dahil edilebiliyor

Köpeklerin ırkları, yaşları, aktiviteleri ve hassasiyetleri; sağlıklarını desteklemek için doğru beslenmenin seçilmesinde önemli rol oynuyor. Seçilmiş ve bilimsel olarak kanıtlanmış içeriklerle formüle edilen tamamlayıcı ödül mamaları, köpeklerin özel beslenme planına dahil olarak ek faydalar sağlıyor ve hayvan sahiplerinin köpeklerinin beslenmelerini onların benzersiz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirmesine imkân tanıyor. Serinin ürünleri ise şu şekilde:

• Yavru Köpekler İçin Bağışıklık ve Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması

Yavru köpeklerde doğal bağışıklık mekanizmaları ve sindirim sağlığını desteklemeye yardımcı içerikler sunuyor. Prebiyotikler ile C ve E vitaminleri içeriyor.

• Yetişkin Köpekler İçin Sindirim Sistemini Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması

Sindirim sistemi sağlığı ve bağırsak mikrobiyota dengesini desteklemeye yardımcı formülüyle öne çıkıyor. Prebiyotik ve postbiyotik içerikler barındırıyor.

• Yetişkin Köpekler İçin Deri ve Tüy Sağlığını Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması

Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleriyle deri bariyerinin korunmasına ve tüy sağlığının desteklenmesine yardımcı oluyor.

• Yetişkin Köpekler İçin Eklem ve Sağlıklı Yaşlanmayı Destekleyen Tamamlayıcı Ödül Maması

Yaş alan köpeklerde hareket kabiliyeti ve eklem sağlığını desteklemeye yardımcı içeriklerle geliştirildi. Eklem sağlığını destekleyen glukozamin kaynağı yeşil dudaklı midye ekstratı, EPA ve DHA içeriyor.

Veteriner diyetleriyle uyumlu özel seri

Veteriner kliniklerinde sunulacak seri ise özel beslenme ihtiyacı bulunan köpekler için geliştirilen beslenme çözümleriyle uyumlu fonskiyonel ödül mamalarından oluşuyor. Seri, veteriner hekimler tarafından önerilen beslenme planlarını destekleyecek şekilde geliştirildi.

Ürünler yüksek protein içeriği, optimize mineral dengesi ve belirli hassasiyetlere uygun formülasyonlarıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda düşük yağ ve kontrollü enerji seviyeleri sayesinde günlük bakım rutinine daha dengeli şekilde dahil edilebiliyor.

• Satiety Fonksiyonel Ödül Maması

Kilo yönetimini destekleyen Satiety mamasıyla uyumlu ürün, yüksek protein içeriği ve düşük enerji yoğunluğuyla kilo kontrol programlarını desteklemeyi amaçlıyor.

• Urinary Fonksiyonel Ödül Maması

Üriner sistem sağlığını destekleyen Urinary S/O mamasıyla uyumlu ürün, optimize mineral dengesiyle üriner sistem hassasiyetlerine yönelik beslenme planlarına eşlik ediyor.

• Gastrointestinal Fonksiyonel Ödül Maması

Bağırsak sağlığını destekleyen Gastrointestinal mamasyıyla uyumlu ürün, prebiyotikler ve B12 vitamini içeriğiyle sindirim sistemi hassasiyetlerini desteklemeye yardımcı oluyor.

• Hypoallergenic Fonksiyonel Ödül Maması

Alerjik reaksiyonları engellemek amacıyla geliştirilen Hypoallergenic mamasıyla uyumlu ürün ise hidrolize protein ve B12 vitamini içeriğiyle özel hassasiyetlere yönelik formüle edilmiş mamalara eşlik ediyor.

Eğitim ödül maması, köpeklerin eğitim süreçlerini destekliyor

6 aylıktan büyük yavru ve yetişkin köpeklerin eğitim süreçlerini desteklemek için özel olarak geliştirilen ödül maması, köpeklerin sağlıklı beyin fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı olmak için DHA ve C ile E vitaminleri ile formüle edilirken; her bir parça köpeklerin kilo yönetimi için 3 kaloriden az bir enerji sunuyor.

Tamamlayıcı ödül maması, klasik ödül mamalarından farklı

Royal Canin’in tamamlayıcı ödül mamalarının, klasik ödül maması formüllerinden çok farklı olarak, köpeklerin farklı sağlık ihtiyaçlarını desteklemek için geliştirildiğini ifade eden Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü Erol Şimşek şunları söyledi:

“Bugün hayvan sahipleri, köpeklerinin yalnızca doyurulmasını değil; yaşam kalitesini destekleyen, ihtiyaçlarına özel çözümlerle beslenmesini de önemsiyor. Biz de geliştirdiğimiz yeni seriyle bu beklentilere bilimsel beslenme yaklaşımımız doğrultusunda yanıt vermeyi amaçlıyoruz. Köpeklerin farklı yaşam evreleri ve özel ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen bu seri, günlük beslenme rutinine kolayca dahil edilebiliyor. Köpeklerin yaşam kalitesini desteklerken hayvan sahiplerine de daha kişiselleştirilmiş bir bakım yaklaşımı sunuyor.”